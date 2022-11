Rock je rot met KLJ-fuif ‘November To Remember’

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, komt KLJ Rumbeke dit jaar terug met een nieuwe editie van ‘November To Remember’ op 19 november.

KLJ Rumbeke lanceert dit jaar een nieuw concept, een receptie en fuif inclusief gastoptreden van top DJ 5napback. Het is een uitbreiding van de eerste editie van November To Remember vorig jaar, een spannende editie. “Het was spannend tot het laatste moment”, zegt bestuurslid Hanne Vermeersch. “De dag na onze fuif gingen de strengere corona maatregelen in. Wij waren er helemaal klaar voor, het podium was opgebouwd, de lichtinstallatie hing op zijn plaats, de frigo’s waren gevuld… ook onze leden stonden in de startblokken om er een daverend succes van te maken, maar het is tot het laatste moment spannend gebleven. Pas vlak voor de fuif kwam het verlossend bericht dat de fuif mocht doorgaan. Het werd een fuif met mondmaskers en Covid Safe Ticket, maar met enorm veel ambiance”, vervolgt Elena Segaert. Het werd ondanks alles een meer dan geslaagde eerste editie, besluiten ze samen.

“Om de fuif nog meer bekendheid te geven en een breder publiek aan te spreken, geven we dit jaar vooraf een receptie. Iedereen is welkom om 19 uur voor een heerlijk hapje en een drankje. De fuif barst dan los vanaf 21 uur. We zijn trots dat we ook dit jaar kunnen werken met een ‘special guest’, namelijk DJ 5napback, winnaar van MNM Start To DJ 2016.”

“Dit jaar vindt de fuif plaats in de nieuwe loods van Brecht Vandaele in Beitem. Na onze succesvolle startdag kunnen we rekenen op 19 extra leden om mee de schouders te zetten onder dit evenement.” (TD)

Tickets kosten 7 euro. Alle info op de Facebook-pagina ‘KLJ Rumbeke’.