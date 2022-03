Robot Mira is nieuwe medewerker AZ Groeninge

Het ziekenhuis in AZ Groeninge is een personeelslid rijker. De robot Mira vervoert deze maand medisch materiaal van de ziekenhuisapotheek naar oncologie. “Onze robot zal geen personeelslid vervangen maar vergemakkelijkt de opdracht van onze werknemers”, aldus Dave Allegaert, manager kwaliteit en innovatie van AZ Groeninge.

Mira, een robot die draait op het platform Mir, refereert naar de persoonlijke touch die het ziekenhuis wilde geven aan zijn geautomatiseerde project. “Het is fijner om iets te kunnen aanspreken met een echte naam dan enkel maar te zeggen ‘die robot’. Daarnaast refereren we ook lichtjes naar de film over Stijn Streuvels” weet Allegaert.

Met de komst van Mira wil het AZ Groeninge geen personeelsleden vervangen. “We vinden het menselijk contact in een ziekenhuis uiterst belangrijk en zullen nooit mensen vervangen waar het niet kan. We willen net die mensen nuttiger kunnen inzetten in onze werking door repetitieve taken te laten uitvoeren door een geautomatiseerd project”, klinkt het.

Patiënten en bezoekers hoeven geen schrik te hebben dat ze omver gereden zullen worden. Mira is in staat zelfstandig liften te nemen, deuren te openen en opereert vooral ondergronds. Als hij toch tussen het volk zal rijden, dan kan de robot zelf zijn snelheid aanpassen aan belangrijke kruispunten. “Mira rijdt maximaal 5 km/u en vertraagt automatisch bij obstakels. Daarnaast laten we hem vooral rijden in gangen waar enkel personeel komt omdat we verschillende generaties ontvangen in ons ziekenhuis. Niet iedereen is er al mee vertrouwd.”

Creatief

Dave Allegaert, manager kwaliteit en innovatie, Koen Fiers, Technisch Facilitair Coördinator en Pjotr Vandierendock, product designer innovatie. © gf

De robot fungeert nu nog in een testfase die nog zeven weken in beslag neemt. Het basisplatform werd aangevuld met een eenvoudige afsluitbare kast en een infobord maar zal vervangen worden na ingebruikname “We kunnen eigenlijk alles bouwen op het onderstel. Dat zorgt ervoor dat de robot heel flexibel aanpasbaar is. Als we willen kan hij zelfs paletten van punt A naar B brengen”. Hoewel dat nogal eenvoudig klinkt gingen er toch meerdere maanden over de goede afstelling van dit proces. Mira rijdt ondertussen al drie weken rond een testfase en doet dat voorlopig zonder ongelukken. (TV)