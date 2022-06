Robin Verhaeghe (26) toert met techo-ijskar door Menen:“Fantastisch hoe het is uitgedraaid”

Opzwepende beats, stevige bassen en een flinke dosis elektronische deuntjes. Doorheen het land doet het denken aan de betere festivals maar in Menen weerklinken ze uit de hoorn van een ijskar. Met de regelmaat van de klok zit Robin Verhaeghe (26) achter het stuur van wat zonder twijfel de coolste ‘crèmekarre’ van West-Vlaanderen moet zijn.

“Acht uur aan een stuk Mister Sandman? Je wordt daar eenvoudigweg stapelgek van!” Robin lacht wanneer we hem vragen hoe hij in hemelsnaam op het idee is gekomen om keiharde techno uit de luidspreker van zijn ijsjeskar te laten knallen. “Een aantal jaren terug werkte ik voor Surprice ijs in Heuvelland, een plaats waar ambachtelijk ijs wordt gemaakt. Het is trouwens ook daar dat ik stiel echt door en door heb leren kennen. Toen corona de wereld in een wurggreep hield, konden mensen niet meer naar de zaak komen om ijs te kopen.”

“Mijn baas besloot toen te investeren in ijskarren. Ik vond het leuk om ermee rond te tuffen en eenmaal ik een eigen zaak had opgestart, besloot ik om toch nog steeds zo een ijskar te huren. Je hebt direct contact met de klanten en je ziet de glimlach op hun gezicht wanneer je voorbij komt, het is een onbeschrijfelijk gevoel. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn want helaas moest ik ook tot wel 8 uur per dag dat typische deuntje horen. Mister Sandman heet het officieel maar die tonen zijn dusdanig hoog dat ik er koppijn van kreeg. Een oplossing drong zich dus op.”

Tomorrowland-sfeer

Robin trok met zijn vraagstuk richting Instagram, waar hij erg actief op is. “Via dat platform meld ik niet alleen mensen waar ik op welke dagen zal rondrijden, ik probeer iedereen ook een blikje achter de schermen van deze stiel te bieden. Ik lanceerde een oproep waarin ik wilde weten wat mijn klanten er zelf van dachten. Wilden ze de muziek van de ijskar laten zoals het was of mocht ik liedjes van mijn persoonlijke collectie laten spelen. Meer dan 88 procent koos voor de tweede optie, wat het meteen ook duidelijk maakte dat iedereen op wat vernieuwing zat te wachten.”

Acht uur aan een stuk Mister Sandman? Je wordt daar eenvoudigweg stapelgek van!

Al op de volgende dag verdween het klassieke deuntje naar de eeuwige jachtvelden en koos Robin voor muziek met een Tomorrowland-sfeer. “Toen ik voor het eerst op die manier door de straten reed, keken de mensen verrast op maar al snel zag ik de glimlach bij iedereen verschijnen”, lacht hij. “Zowel klanten als passanten vonden het waanzinnig dat ik compleet had gebroken met het clichébeeld van de ijskar. Zelfs wie helemaal geen ijsje wilde, stopte toch voor een babbel of een foto. Ondertussen is mijn atypische manier al goed ingeburgerd en krijg ik bijna dagelijks vragen van mensen of ik ook door hun straat wil rijden. Het bereik van die berichten op Instagram is dusdanig groot dat ik zelfs vragen uit Antwerpen of Opwijk krijg. Het is fantastisch te zien hoe dit is uitgedraaid, wetende dat het eigenlijk een eenvoudige en zelfs ludieke vraag was waar het allemaal mee begon. Er zijn natuurlijk nog altijd mensen die vasthouden aan het klassieke concept en ik moet toegeven dat ik misschien nog meer zou kunnen verkopen op die manier. Toch wil ik het risico nemen om volledig komaf te maken met het traditionele imago.”

Chocolatier

Robin mag dan wel aan het stuur van de coolste crèmekarre van het land zitten, hij is en blijft vooral nog steeds een uitstekend vakman. “Ik ben chocolatier van opleiding en heb ook een eigen chocolaterie in Menen”, sluit hij af. “Ik heb geen winkel maar gebruik louter sociale media om mijn chocolade te promoten. Voor mij gaat het niet zozeer om de hoeveelheden maar wel om de kwaliteit en die valt goed in de smaak. Ik heb enkele restaurants die ik tot mijn klanten mag rekenen, mensen die me vragen om gepersonaliseerde pralines te maken die ze dan bij het dessert geven. Maar ook wijndomeinen vinden bijvoorbeeld hun weg naar hier. Komende periode ga ik met mijn kar opnieuw door Groot-Menen en Groot-Wevelgem rijden. Wie denkt dat ik zijn of haar straat over het hoofd heb gezien, kan me gewoon een berichtje sturen via mail of via instagram. Dan pas ik mijn route meteen aan.”

www.criyolo.be