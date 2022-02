Robert werkte jarenlang aan maquette van kasteel van Boezinge, dat nu te koop komt

Door het nabijgelegen bos is het kasteel van Boezinge amper te zien vanop de openbare weg. Beeldenstorm, brand en bombardementen hebben het neoclassicistisch bouwwerk doorheen de eeuwen meermaals vernield. Nu staat het kasteel te koop, maar het domein blijft verboden terrein voor buitenstaanders. Wie toch graag eens binnengluurt, kan terecht bij buurtbewoner Robert Bossu. Hij bouwde een maquette van het vooroorlogse ‘chateau de Boesinghe’. “Ik maakte werk van het kleinste detail. Ook in het interieur.”

“Exclusief. Uniek aanbod met tal van mogelijkheden.” Zo presenteert vastgoedmakelaar ’t Boerenhuys het kasteel van het Ieperse dorp Boezinge op hun website. Het kasteel heeft volgens de website een bewoonbare oppervlakte van meer dan 1.000 vierkante meter en omvat onder meer een wijnkelder, meer dan tien slaapkamers, vijf toiletruimtes, verschillende keukens en badkamers, een salon met aansluitende zaal en een “in het oog springende” houten trap.

Bij het gebouw hoort een domein van vijf hectare, koetshuis, bunker, ijskelder, tuin, vijvers en bos. Volgens ’t Boerenhuys is de ontwikkeling van elk type project mogelijk, zoals een B&B, hotel, restaurant of cultuurcentrum. “Het kasteel herbergt veel getuigenissen uit de tijd, denk maar aan de talrijke open haarden, het aanwezige houtwerk, de vele parketvloeren…”

Vooroorlogse versie

Het kasteel en de beschrijving ervan spreken tot de verbeelding. Het domein betreden en binnengluren worden ontmoedigd door verschillende verbodsborden. Dankzij buurtbewoner Robert Bossu kan iedereen wel even binnenkijken in een replica van het kasteel.

Of toch van de vooroorlogse versie. “Dat was de mooiste versie”, vindt de 66-jarige man, die afkomstig is van Hooglede en intussen tien jaar in Boezinge woont. “Ik heb al van kleins af interesse in historische gebouwen. Toen ik op pensioen ging, kon ik een maquette van het kasteel beginnen bouwen.”

De gelijkenis met het echte kasteel is treffend. © TP

“Ik ben een paar keer in het huidige kasteel geweest en deed heel wat opzoekingswerk over het gebouw. Drie jaar ben ik bezig geweest aan deze maquette. Ik maakte werk van het kleinste detail. Ook in het interieur: parketvloeren, kroonluchters, binnendeuren, muren, gordijnen, parket, trap, schilderijen…”

Zijn ‘chateau de Boesinghe’ werd al kort tentoon in het lokaal ontmoetingscentrum. “Maar het aantal mensen dat mijn maquette al zag, is bedroevend laag. Door corona”, aldus Robert. “Momenteel staat het kasteel in mijn mancave, in afwachting van de uitgestelde internationale tentoonstelling van modelbouwers in Nieuwpoort. Hopelijk is het in het paasweekend van dit jaar eindelijk zover.”

Intussen werkt Robert al aan een nieuw project. “Ik begon een maand geleden aan de bouw van het kasteel van Hooglede. Wellicht ben ik opnieuw vertrokken voor drie jaar.”

(TP)