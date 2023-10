Robert plant vredesbloemen naast Peace Bridge: “Een krachtige oproep voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid”

Robert Van Eygen, uitbater van Pacific Eiland en bedenker van de Peace Bridge, plant aan zijn restaurant sieruien in de vorm van een vredesteken. Hij doet dat in het kader van de actie ’50.000 bloemen voor Flanders Fields’, waarbij de heel wat plaatsen in de regio opgefleurd worden met de Allium, een plant met een paarse bloem. “De cirkel is rond: een vredesbloem voor de Peace Bridge van Pacific Eiland gelegen in de Vredestad Ieper.”

In het kader van het WO I themajaar LANDSCAPES | Feel Flanders Fields vindt in de Westhoek nog tot 11 november de actie ’50.000 bloemen voor Flanders Fields’ plaats. Daarbij organiseren Westtoer en de projectpartners een hele reeks pop-upacties en plantdagen. Op 31 sites worden bloembollen gepland die elk jaar in mei en juni in bloei zullen staan. Tijdens 19 plantdagen in de Westhoek steken meer dan 1.200 bewoners en bezoekers de handen uit de mouwen.

Voor het project ’50.000 bloemen voor Flanders Fields’ kiezen de LANDSCAPES-projecten samen voor een nieuwe bloem: de Allium. De Allium is een sierui die symbool staat voor bescherming en afwenden van gevaar. Ook wil de Allium een bloem zijn voor alle nationaliteiten, militairen en burgers, en niet zoals bijvoorbeeld de klaproos die zich richt op één bepaalde groep slachtoffers. “Het project legt de link tussen het verleden, het heden en de toekomst van het herdenkingslandschap van de Westhoek, alsook tussen bewoners en bezoekers”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. “De samenwerking is uniek. Niet alleen alle Westhoek- en Westkustgemeenten, de Commonwealth War Graves Commission, de Franse ambassade en de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zette de schouders onder het project, ook verschillende publieke en private spelers doen dat.”

Herdenking

Een van hen is Robert Van Eygen, uitbater van restaurant Pacific Eiland en bedenker van de Peace Bridge in Ieper. “Peace Bridge is een harmonieuze combinatie van kunst, monument en brug. De balustrade in cortenstaal is artistiek verfraaid met het woord ‘PEACE’ vertaald in 86 talen, met behulp van lasergravure, omdat er 128 landen waren die hier vochten tijdens WO I en ze spraken in totaal 86 talen”, legt Robert uit.

“Ik vind het belangrijk dat iedereen zorg draagt voor het herdenkingslandschap. Ik wou mijn bloembollen aanvankelijk zelf planten, want ik heb groene vingers. Maar omdat het toch om een participatieve actie gaat waaraan zoveel mogelijk mensen moeten meewerken, zullen mijn 4 kinderen, die allen lid zijn van de scouts, de uibollen helpen in de grond te stoppen.”

“Ik probeer zoveel mogelijk leden van mijn scoutsgroep warm te maken om een handje te komen toesteken”, zegt dochter Elisa. “Ook kinderen van andere jeugdbewegingen zijn uiteraard welkom, want het gaat om een groots en verbindend vredesproject.”

Biodiversiteit

“Dit initiatief is niet alleen mooi voor de omgeving, het draagt ook bij tot de biodiversiteit, waardoor er toevluchtsoorden gecreëerd worden voor tal van insectensoorten midden in de stad”, vult Robert aan. “Het is de bedoeling dat we links van de Peace Brigde 125 uibollen planten in de vorm van een vredesteken. Met een krijtspuitbus teken ik het symbool uit daarop wordt dan door zoveel mogelijk deelnemers aangepland. Ik lichtte de groendienst van de stad Ieper in dat ze op die plek het gras niet meer mogen maaien in april. Dat is de periode dat de purperen bloemen hun kop zullen opsteken in teken van de vrede. Waar de bloemen staan wordt het een kleurrijke stilteplek.”

“Het project is een oproep voor een duurzame toekomst en een hoopvol statement voor vrede. Het leunt goed aan bij mijn insteek met de Peace Bridge die ik liet bouwen. De brug kwam er uit dankbaarheid dat ik hier 24 jaar mijn restaurantdroom mag waarmaken, midden in dit historische groene vestingslandschap. Ik spaarde tijd, budget noch moeite om een bijdrage te leveren aan het herdenkingslandschap. De Peace Bridge is een hotspot die het toerisme stimuleert. De cirkel is dan ook rond: een vredesbloem voor de Peace Bridge van Pacific Eiland gelegen in de Vredestad Ieper. Mochten de huidige wereldleiders hier maar iets van kunnen oppikken.”

Op andere plekken

Ook elders in onze regio werd de nieuwe bloem geplant. In Ieper stopten onder meer de vrienden van het IFFM samen met gezinnen en leden van de jeugdbeweging bollen in de grond aan de kanaalberm aan Essex Farm Cemetery. In Poperinge gingen schoolkinderen aan de slag aan onder andere het bezoekerscentrum Lijstenthoek Military Cemetery. Afgelopen zaterdag 14 oktober vond een plantdag plaats aan de Duitse militaire begraafplaats in Langemark. In totaal werden er bij het vredesmonument op de site 1.950 bloembollen geplant op een oppervlakte van 156m². In Zonnebeke hielpen 325 leerlingen van VBS De Biesweide, VBS De Wijzer en GBS De Regenboog samen 1.875 bloemen tussen de herdenkingstuinen in het kasteelpark van Zonnebeke.

In Vleteren worden op woensdag 18 oktober bloembollen geplant aan OC De Sceure. “De nabijgelegen Kortekeer vormde ruim 100 jaar geleden een belangrijk logistiek kruispunt, waar het een komen en gaan was van troepen en materiaal”, klinkt het in de gemeente. “Trams, legervoertuigen, ziekenwagens en paarden met karren zorgden voor een aanhoudend aan- en afvoeren van manschappen en bewapeningstuigen richting het front. Vluchtelingen trokken er in de eerste maanden van de oorlog gepakt en gezakt verder weg van het strijdgewoel. Samen dragen we met dit verbindend vredesproject zorg voor ons herdenkingslandschap. Een krachtige oproep voor vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.”