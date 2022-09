Robert Florizoone neemt deel aan BK Orgeldraaien

Robert Florizoone (77) is een van de vijftien deelnemers aan de elfde editie van het Open Belgisch kampioenschap Orgeldraaien in Geraardsbergen op 17 september. ‘Open’ betekent dat zowel particuliere als professionele draaiorgelspelers naar de titel kunnen dingen.

Robert Florizoone stond mee aan de wieg toen het Open BK Orgeldraaien in 2004 voor het eerst georganiseerd werd op initiatief van cabaretier Geert Hoste, zelf een fervent draaiorgelliefhebber. “Het was de bedoeling om de draaiorgeltraditie nieuw leven in te blazen”, vertelt Roger. “In 2007 werd de vzw MechaMusica opgericht, die draaiorgelbouwers, -spelers en liefhebbers van mechanische muziekinstrumenten uit het hele land verenigt. Het doel van de vzw is om belangstelling voor en de instandhouding van draaiorgels en andere mechanische muziekinstrumenten te stimuleren. Daar sta ik nog altijd 100 procent achter! Ik ben trouwens zelf 10 jaar eventmanager geweest. Nu heb ik een prachtig orgel kunnen kopen: deze Harlekino komt van Adrie Vergeer in Gouda. Adrie is een professionele orgelbouwer die het orgeltje 27 jaar heeft gebruikt voor events en feesten. Hij heeft zich altijd ingezet om de draaiorgeltraditie in ere te houden.”

Mijn Harlekino is echt de Rolls Royce onder de draaiorgels

‘Mansen’

“In Nederland was het mansen heel populair. Orgeldraaiers bedelden toen met een klein koperen potje om geld. Je kunt het vergelijken met wat straatmuzikanten nu doen. Mijn neef Alberic heeft een motortje op de Harlekino gezet, zodat ik er thuis of in woonzorgcentra kan op spelen. Als ik aan de slinger draai, dan druipt het zweet eraf! Alberic heeft dit orgel geautomatiseerd. Hij was trouwens de eerste kampioen toen hij 17 jaar was en hij heeft zijn kinderdroom waargemaakt, want als je hem vroeg wat hij wilde worden, was het altijd: orgelbouwer! Deze 42-toets-Harlekino is echt de Rolls Royce onder de draaiorgels, en ik heb er meer dan 100 boeken bij!”

Ambacht promoten

Robert Florizoone kijkt uit naar het BK. “Ik ben blij om weer onder de mensen te komen met mijn orgel! Dat is ook de bedoeling van dit BK: het ambacht en deze volkscultuur in ere houden en het draaiorgel in de straat promoten. Je krijgt een plaats toegewezen op het parcours in het centrum waar het publiek je de hele middag kan volgen. De wedstrijdjury bestaat uit een directeur van de muziekwereld, orgelkenners, maar ook bekende figuren die géén orgelbouwers zijn en het bestuur van MechaMusica. Ze letten op de kwaliteit van het orgel, de presentatie, de variatie van het repertoire, maar ook hoe je omgaat met kinderen. Je moet zorgen voor interactie, vriendelijk zijn en uitleg geven. Eigenlijk voer je een hele act op rond je draaiorgel. Maar iedereen gaat naar huis met een eretitel als prijs!” geeft hij nog mee.