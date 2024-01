Robert en Christa zamelen voortaan thuis tweedehandsspulletjes in voor minderbedeelden: “Dankbaar dat ze deze traditie willen verderzetten”

Na zich bijna 25 jaar te hebben ingezet voor de inzameling van tweedehandsspullen voor mensen in armoede, geeft zuster Annemie Vandendriessche nu de fakkel door aan Robert Vermeersch en zijn vrouw Christa. Bruikbare tweedehandsspulletjes zijn voortaan welkom in de Pontweg 35 in Tielt. “Ik ben dankbaar dat ze deze traditie willen verderzetten”, zegt zuster Annemie.

Robert (77) en Christa (72) zijn al een kwarteeuw actief bij de Tieltse Sint-Vincentiusvereniging, terwijl ze ook al langer, net als zuster Annemie, tweedehandskledij en andere tweedehandsspulletjes inzamelen voor vzw De Helpende Hand. Die vzw, met thuisbasis in Beerst bij Diksmuide, heeft over heel Vlaanderen honderden inzamelpunten. In Tielt was dat inzamelpunt altijd te vinden bij de Zusters van het Geloof. “We zijn omstreeks 2000 gestart”, vertelt zuster Annemie. “Eerst in de Oude Stationsstraat, later was dat in de Krommewalstraat 5. Aangezien dat gebouw sinds eind vorig jaar niet meer gebruikt wordt (het stokoude gebouw kampte met technische problemen en de zusters zijn intussen verhuisd naar andere locaties, red.) moesten we op zoek naar een andere oplossing.”

Oplossing gevonden

Die oplossing vond zuster Annemie bij Robert en Christa. “Ik ben dankbaar dat zij deze traditie willen verderzetten”, gaat zuster Annemie verder. “Hoe ik destijds precies in contact gekomen ben met vzw De Helpende Hand herinner ik me niet meer, maar door de jaren heen bouwden we met Marie-Jeanne Forret en haar zoon Yoeri (de oprichters van De Helpende Hand, red.) een mooie samenwerking op. Het zou erg spijtig zijn als dat plots zou moeten ophouden. Heel wat mensen vroegen me de voorbije maanden waar ze terecht konden met materiaal en nu kan ik hen doorverwijzen naar Robert en Christa. Ze hebben mijn volledige steun.”

Eerder al eens tijdelijk, nu definitief

Toen zuster Annemie door ziekte in 2007 buiten strijd was, nam het koppel ook al eens tijdelijk de fakkel over. “Nu doen we dat met plezier definitief”, zegt Robert. “Iedereen kan voortaan hier bij ons thuis dozen of zakken met bruikbare spullen komen afzetten. Achteraan in de tuin hebben we een schuurtje waar plaats genoeg is om alles netjes te stapelen. En als we een veertigtal dozen hebben, contacteren we de mensen van De Helpende Hand. Dan komen zij met een bestelwagen alles ophalen en worden de spullen verdeeld onder mensen in armoede. Dit voorjaar gaan we trouwens ook nog voor een inzamelbox op onze oprit zorgen.” (SV)