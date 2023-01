Robby Leroy was Krak 2021 in Lo-Reninge: “Studies op eerste plaats”

Robbe Leroy (19) uit Lo werd vorig jaar uitgeroepen tot Krak van Lo-Reninge. De jongeman had die eer te danken aan het project Caring for Special Needs, een toestel waarmee een blind of slechtziend persoon alleen een wandeling kan maken met behulp van een gps en trilsignalen.

Met hun uitvinding wonnen Robbe en enkele klasgenoten van de Campus Engineering in Veurne de prijs Focus Aarde van de Stichting Koningin Paola en de Stichting Dirk Frimout. Toch was Robbe Leroy vorig jaar heel verrast met zijn verkiezing tot Krak.

“Ik kreeg veel positieve reacties van mijn familie, vrienden en tal van andere mensen”, blikt Robbe Leroy terug. “Ik ben de mensen die voor mij hebben gestemd dankbaar en ik waardeer de erkenning.” Daarbovenop werd hij samen met nog enkele inwoners van Lo-Reninge in juni gehuldigd als ‘verdienstelijk inwoner’.

Focus op studies

De tweedejaarsstudent Bachelor of Science in de industriële wetenschappen afstudeerrichting informatica aan de UGent kijkt tevreden terug op het voorbije jaar. “Hoewel het een moeilijk jaar was vanwege de beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht, was ik toch blij om te zien hoe we ons hebben aangepast en hoe we samen hebben gewerkt om er het beste van te maken”, zegt Robbe.

“De versoepelingen van de coronaregels zorgden ervoor dat we onze sociale contacten weer konden opbouwen en onze activiteiten weer konden oppakken. Ik ben ook blij dat de lessen terug op de campus kunnen doorgaan. Dat draagt bij tot een gevoel van normaliteit en helpt om efficiënter te studeren.”

Het moment uit 2022 voor Robbe is de mooie zomer. “Die zal me bijblijven”, zegt Robbe. “Tijdens die zomer maakte ik ook een reis naar Madeira. Dat ik geslaagd was voor mijn eerste jaar aan de universiteit maakte het extra mooi. Ik hoop in de nabije toekomst mijn studies succesvol af te kunnen werken. Die komen nu op de eerste plaats. Voorlopig liggen er dan ook geen nieuwe projectjes in het verschiet.”

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.