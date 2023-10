Robbe Lambrecht schenkt cheque aan Care4AYA

Op 27 augustus organiseerde Robbe Lambrecht een benefiet in Het Wonderbos. “We hoopten dat de actie een succes zou worden en dat was ook zo. Al onze verwachtingen werden overtroffen. De cheque van 4.004,25 euro overhandigden we in de jongerenruimte van UZGent, tevens een project van Care4AYA vzw. We zijn blij dat we met deze opbrengst de vzw kunnen steunen voor meer psychosociale zorg voor jongeren. Ik zet hier graag mijn schouders onder en wil via mijn verhaal en ervaring dat delen met anderen. Op de foto zie je v.l.n.r. Elsie Decoene (verpleegkundig specialist Oncologie, AYA), Eugenie Temmerman , Robbe Lambrecht, Veerle Sey (verpleegkundig consulent AYA), Prof. dr. Lore Lapere (voorzitster AYA). (Patrick D.)