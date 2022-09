Robbe en Hayco houden Glamping La Ferme open

In de Lenteakkerstraat in Ingelmunster, verscholen achter een loods tussen de maïs, bevindt zich Glamping La Ferme. De twee bezielers van dit project zijn Robbe Depreiter uit de Lenteakkerstraat en Hayco Vansteenkiste uit Meulebeke.

Robbe (19) is de zoon van Koen en Nathalie Depreiter-Plovie uit de Lenteakkerstraat. Hij studeert voor industrieel ingenieur in Gent. Hayco (22) woont in Meulebeke en volgt de richting vastgoed in Gent. De twee vrienden kennen elkaar al meerdere jaren en leerden elkaar kennen in het zwembad van Ter Borcht in Meulebeke. “We waren allebei lid van de zwemclub. Ik denk dat ik in het eerste middelbaar zat, Hayco in het derde. Via Wout Delmotte uit Meulebeke leerden we elkaar beter kennen. Tussen ons klikt het al vanaf dag één”, lacht Robbe. Hayco vult aan: “We hadden al meerdere keren zin om samen iets uit te werken. Er borrelden allerlei ideeën op, maar we deden er niets mee. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de uitbouw van een pop-upbar.”

Het was vorig jaar rond de eindejaarsperiode dat beide kameraden voor het eerst dachten aan een glamping. Ze bekeken meerdere filmpjes op YouTube en zagen het wel zitten om dat uit te proberen. “Maar daarna viel het weer stil”, zucht Robbe. “Pas tegen de vakantie begon het weer te kriebelen. We kochten een tent aan, die eerst in onze tuin stond opgesteld. Even later zei papa dat we de tent tussen de maïs mochten plaatsen. Van zodra de aankoop er was, wisten mijn ouders dat het geen bevlieging meer was en dat we er wel degelijk verder mee wilden doen.”

Uniek concept

Volgens Hayco is Glamping La Ferme een uniek concept. “Geef toe, waar vind je nog een locatie waar je tussen de maïs kan slapen? Op woensdag 20 juli zijn we ermee begonnen en meteen was onze slaapplaats tussen de maïs altijd volzet, zowel op werkdagen als tijdens het weekend. We werken samen met Airbnb, een app voor reizigers. Je kan op die manier ook een slaapkamer in een woning huren. We ontvingen in onze glamping ook al buitenlanders, onder wie een koppel uit Londen dat onze site de mooiste vond van alle plaatsen waar ze al hadden gelogeerd”, vertelt Robbe verder. “Hier valt niets te beleven, maar ons concept slaat aan en dat vooral omdat men kan ontstressen tussen de maïs.” Hayco vult aan: “Wij zien in het seizoen wel vaker maïs staan, maar mensen uit de grootsteden zijn dat niet gewoon. Iemand uit de stad ziet dat maar zelden en dus is zo’n locatie wel uniek. Bij ons kom je volledig tot rust.”

Glamping La Ferme verwijst naar ‘de boerderij’, het bedrijf van de ouders van Robbe. “De gasten komen toe vanaf 15 uur. Ze kunnen zich meteen settelen in de tent.”

“Even verder in de maïs staat een hot tub (soort jacuzzi, red.), waar men kan relaxen. Op die plek vind je ook een douche en toilet. De dag nadien moet men tegen 11 uur terug vertrekken. Voor het eten ’s avonds en het ontbijt moeten de gasten zelf zorgen. We houden Glaming La Ferme open tot zondag 9 oktober. Niet langer omdat dan de maïs wordt afgedaan. Het zou een raar gezicht zijn, wanneer je een tent en een hot tub zomaar op een akker ziet staan”, lacht Robbe, die samen met Hayco een vakantiejob deed bij Stretched in Ruiselede. Hayco: “We werkten met tenten en deden al ideeën op voor 2023. We leerden bij, zagen dat sommige het anders aanpakken dan wij. We hebben plannen om uit te breiden, maar eerst zullen we even moeten afstemmen met alle betrokken partijen.”

Uitbreidingsplannen

De voorbije zomerperiode met de vele zonnige dagen was ideaal voor het glampingconcept. “Het zonnetje scheen en zelfs de nachten waren warm, waardoor het zalig slapen was in een tent. Eén keer was er een onweer maar de gasten meldden achteraf dat het best meeviel en dat het toch gezellig was. Maar als het minder warm zou zijn, dan zou dat wel een ander verhaal zijn”, besluit Hayco.

Prijs: via airbnb betaal je 130 euro op werkdagen en 150 euro op vrijdag- en zaterdagavond. Op zondagavond is het opnieuw 130 euro.