Robbe Dejonckheere (23): van kritiek van Van Ranst tot knaldrang voor Ronde: “Redelijk voorstel voor zomerterras aan d’Hespe”

Robbe Dejonckheere zal zijn eerste jaar in de horeca over pakweg drie decennia allicht nog altijd herinneren “alsof het gisteren was”. Op zijn eerste officiële werkdag als het nieuwe gezicht van jongerencafé d’Hespe kregen hij en zijn collega’s van De Terrasse al de banbliksems van viroloog Marc Van Ranst te verduren.

Het ene jaar is het andere niet. Gelukkig maar. In plaats van de dagen af te tellen naar de heropening van de horeca bereidt Robbe nu tussen de vele late uurtjes in d’Hespe een dagje Ronde van Vlaanderen voor in het gezelschap van een slordige 300 klanten van d’Hespe en Den Arend. “Twee jaar geleden had ik het plan opgevat om bussen in te leggen van Tielt naar de Kwaremont. De inschrijvingen liepen als een trein, maar corona besliste er helemaal anders over”, zegt Robbe.

Waar precies plannen jullie zondag 3 april door te brengen?

Robbe Dejonckheere: “Op de grens van Sint-Kornelis-Horebeke en Zegelsem. Die keuze is niet toevallig, want mijn ma woont vlakbij de Haaghoek, een kasseistrook die dit jaar evenwel niet in het parcours is opgenomen. Toch zullen we ons op iets meer dan 80 kilometer van de aankomst in volle hellingenzone bevinden met onder meer de Berendries en Valkenberg in de nabije omgeving. De renners passeren misschien maar één keer bij ons, maar wie een klein beetje moeite doet, kan meerdere passages meepikken.”

Hoe loopt de voorverkoop?

“Ik schat dat tegen het einde van deze week alle 300 plaatsen in zes à zeven autocars uitverkocht zullen zijn. Het leuke is dat ook mijn vriendin Lieze het publiek van Den Arend weet warm te maken voor onze Ronde van Vlaanderen-trip. Haar klanten zijn doorgaans wat ouder, maar daarom niet minder wielerminded.”

Ben jij een grote koersfanaat?

“Ik ken er heel weinig van, maar geniet vooral van de sfeer rond dat hele wielergebeuren. Wij doen er alvast alles aan om het iedereen naar zijn zin te maken. Van bij aankomst rond 10 uur zorgen we voor ontbijt, rond de middag wordt de barbecue aangestoken, de hele dag is de bar open, we zorgen voor en overkapping met tv-schermen, dj…”

De geknipte manier zeg maar om het bizarre eerste jaar van je horecabestaan door te spoelen.

“Hoe groot de zin ook is om te feesten, ik blijf hout vasthouden. Ik heb in heel die coronacrisis een paar keer gedacht dat we weer goed en wel vertrokken waren en als dat dan niet het geval blijkt te zijn, is de ontgoocheling nog zo groot. Ik verneem dat het reproductiegetal (dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, red.) weer in stijgende lijn zit… In mijn ogen zijn we pas definitief weer vertrokken als we de Tieltse Feesten na twee jaar eindelijk nog eens deftig kunnen vieren, het zullen dus ook mijn eerste zijn als cafébaas.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen maanden?

“Ik had nooit de indruk dat mijn jonge klanten echt bang waren om het coronavirus op te lopen, maar als ze maar tot 23 uur mochten uitgaan, bleven ze gewoon liever thuis. Toen het weer mocht tot middernacht had ik er nog altijd geen goed oog in, al maakte dat uurtje extra echt een verschil. De goesting kwam bij iedereen terug en van dan af had ook de portier weer zijn werk. Sinds het verplichte sluitingsuur tot het verleden behoort, is het hier weer zoals vanouds: feest tot in de vroege uurtjes.”

Over die portier gesproken: het is de laatste tijd gelukkig stiller geworden rond overlast aan d’Hespe.

“Opnieuw hout vasthouden, maar tot dusver mag ik niet klagen. Vorig najaar hadden vandalen het gemunt op bloembakken op de Markt, maar het ging hier niet louter om klanten van d’Hespe. We staan open voor communicatie en proberen op die manier bij te sturen waar nodig.”

Hoe kijk je nu terug op je eerste werkdag begin mei, toen jullie met De Terrasse op de Markt meteen zware kritiek te verduren kregen van viroloog Marc Van Ranst?

“We hadden de volkstoeloop bij de heropening van de horeca wat onderschat, maar als je er nu op terugkijkt, kan je niet anders dan toegeven dat het een storm in een glas water is geweest. Hadden we bezoekers van meet af aan via nadarhekken naar één ingang van de tent geleid – een wijziging die we na de openingsdag doorvoerden – zouden er nooit problemen geweest zijn.”

Zien we het grote jongerenterras nog terug op de Markt?

“Wat mij betreft niet, want als alle beperkingen en afstandsregels in de zomer wegblijven, hoop ik aan d’Hespe mijn eigen terras te kunnen openen.”

Hoe ga je het stadsbestuur overtuigen?

“Dat wil ik eerst met de burgemeester bespreken, maar ik zal hem een plan voorleggen dat voor alle partijen redelijk zou moeten zijn. Kwestie van de Hallentoren in het midden te houden. (lacht) Als het 30 graden is, willen de mensen buiten kunnen genieten. We willen het volk graag op de Tieltse Markt houden. Wat niet betekent dat ik de ambitie heb om mijn terras tot een kot in de nacht open te houden. In het verleden zat ik hier als klant geregeld op het terras: met het prachtige zicht op de Markt is en blijft dit een uitstekende locatie voor een zomers avondje uit onder vrienden.”