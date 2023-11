Robbe Callewaert eerste kampioen WTC Den Uil

In de lente van dit jaar is in Koolskamp de wielertoeristenclub Den Uil boven de doopvont gehouden. Nu het eerste seizoen erop zit, organiseerde de club een eetfestijn in het Zonneke. Daarbij werd de eerste kampioen gehuldigd. Dat is Robbe Callewaert.

Voorzitter Kurt Verschaeve en bestuurslid Jurgen Houttekier, die het secretariaat verzorgt, blikken terug op het debuutjaar.

“Ons wielergek dorp een actieve wielertoeristenclub bezorgen: dat was het idee van enkele wielerliefhebbers. Bij Veerle en Claude van Den Uil vonden we een clublokaal en we trokken het seizoen op gang met 35 leden”, zegt Kurt. Jurgen vult aan: “We hebben dertig ritten georganiseerd, meestal uitgetekend door onze voorzitter. Halverwege het seizoen was er een verrassingstocht, met enkele stopplaatsen en een happy end in Den Uil. We hebben een A-ploeg en een B-ploeg, en we denken eraan om een C-ploeg op te starten.”

Kurt bevestigt: “Dat we in ons eerste seizoen meteen met 35 leden van start konden gaan, bewijst dat we aan een behoefte voldoen. Heel goed, ook, dat een aantal sportieve vrouwen met ons de weg op gaan. Met onze club willen we iederéén aangename fietsmomenten bezorgen.”

Met een eetfestijn in het Zonneke – en het was er full house – is dit eerste seizoen nu afgesloten. Er was een mooie prijs voorzien voor de kampioen, de fietser die aan het meeste aantal ritten heeft deelgenomen. Dat is Robbe Callewaert. Hij haalde het voor Yilian Bazan en Chris Claerhout.

Nieuwe leden welkom

Het bestuur van WTC Den Uil bestaat uit Kurt Verschaeve als voorzitter, Jurgen Houttekier als secretaris, en Jens Demeester, Anja Descheemaker en Lounes Verschaeve. “En met dat bestuur beginnen we aan de voorbereiding van een nieuw seizoen, want dat zal er vlug aankomen. Nieuwe leden zijn altijd welkom en ze kunnen info inwinnen bij de bestuursleden”, besluit de enthousiaste secretaris. (JM)