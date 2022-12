Ritjes in Bergmolenbos op ezel Berry voor project Benin

Oekenaar Piet Ternest (64) laat kinderen tijdens de kerstvakantie in het Bergmolenbos in Rumbeke meerijden op de rug van zijn 8-jarige ezel Berry. Via zijn concept Berry for Life steunt hij projecten in de Beninse stad Dogbo.

Met deze tochten is Piet niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden hebben ze samen al heel wat uitdagende initiatieven ondernomen. “Het hoogtepunt was voor mij toch wel de sponsortocht van vorig jaar waarbij we in 28 dagen via de GR 129 bijna 600 kilometer van Brugge naar Aarlen stapten. Berry zelf geniet daar evenveel van als ik”, glimlacht Piet.

“Veel mensen zijn vaak enkel vertrouwd met de uitspraak zo koppig als een ezel, terwijl dit brave dier daardoor wat onrecht wordt aangedaan. Op karakterieel vlak zijn ezels nauw verwant met paarden. Als een paard bang is, slaat het op de vlucht. Een ezel blijft in zo’n situatie stokstijf stilstaan. Verder is Berry is eigenlijk een heel aangenaam dier dat goed kan omgaan met kinderen.”

Frans ezelras

Zijn naam is trouwens afkomstig van het grote Franse ezelras Grand Noir du Berry. “Al honderden kinderen hebben er een ritje op mogen maken en ook mijn kleinkinderen doen dat graag.”

Roeselare heeft een stedenband met de stad Dogbo en werkt er samen aan allerlei initiatieven. Zelf is Piet al een tiental keer in Benin geweest. In het begin lag onze focus vooral op geboorteregistratie. Meer dan de helft van de baby’s worden daar nooit aangegeven en bestaan dus officieel niet. Dat maakt de weg vrij voor misbruik. Door een geboorteakte te krijgen, kunnen die mensen studeren of halen ze een rijbewijs. Dat project is echt wel een succesverhaal gebleken. We haalden er zelfs een Europese prijs mee en daar zijn we best wel fier op.”

Geestelijke gezondheid

Tegenwoordig heeft vzw Dogbo haar schouders gezet onder twee projecten rond geestelijke gezondheidszorg. “De Tuin van Toyo is een opvangcentrum voor mensen met een mentale beperking die hierdoor tenminste degelijk worden begeleid. In Benin leeft de voodoo nog heel sterk waardoor mensen met een mentale handicap meestal als behekst of vervloekt worden aanzien. Zij leiden vaak een mensonwaardig bestaan. In het project Pejes krijgen jonge meisjes die als kind-slaaf werkten, opvang en een opleiding tot kapster of naaister. Momenteel wordt ook een tuinbouwproject met hen opgestart.”

De twintig minuten durende tochtjes met de ezel zijn tijdens de kerstvakantie een leuke attractie voor kinderen, vanaf 4 jaar, en hun ouders. Er kunnen twee kinderen samen rijden, begeleid door een ouder of grootouder. Per rit betaal je 10 euro. Ze starten aan de parking van natuurreservaat De Kleiputten, Babilliestraat in Rumbeke. (Koen Kerkaert)