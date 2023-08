Rita en Gilbert vieren 50 jaar huwelijk

Samen met familie en vrienden vierden Gilbert Vanroose en Rita Steen in café Germinal in Ichtegem hun gouden huwelijksjubileum. Het paar woont aan de Rubenslaan 15 in Ichtegem.

Gilbert Vanroose werd geboren op 10 augustus 1952 in Torhout en groeide op in een gezin van vijf kinderen, van wie nog twee in leven zijn. Na zijn studies ging hij voor een jaar aan de slag in het textielbedrijf Fraya, waar hij ook zijn latere vrouw Rita leerde kennen. Cupido schoot meteen raak.

Rita Steen zag het levenslicht op 7 april 1951 in een gezin van zeven kinderen. Na haar schooljaren ging Rita eveneens aan de slag bij Fraya, maar hield het daar voor bekeken en baatte nadien in Ichtegem 20 jaar café Het Wit Paard uit.

Na een vrijage van drie jaar trouwde het koppel op Gilberts verjaardag en was er feest in De Somme. Gilbert werkte achtereenvolgens gedurende 25 jaar als meestergast bij Packo Zedelgem en nadien tot aan zijn pensioen bij zijn schoonbroer Noël Steen, alom bekend van Rock Torhout. Gilbert en Rita waren ook al kandidaat op de lijst W.I.T. bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Beiden genieten nu van hun pensioen. Gilbert is bezig met zijn muziek en discobar en Rita met naaien, puzzelen, kruiswoordraadsels invullen, pannenkoeken gaan eten en de zorg over hun drie hondjes: Wipi, Fientje en Babetje. (EV)