Ripdeal nekt Blankenbergse cannabisdealer die nu twaalf maanden cel riskeert

Een piepjonge Blankenbergenaar riskeert voor de Brugse rechtbank twaalf maanden cel voor cannabishandel. Hij viel door de mand na een ripdeal.

Op 2 februari wou A.D. (21) 26 gram cannabis verkopen aan een klant in Blankenberge. Hij werd evenwel slachtoffer van een ripdeal. De politie kon hem klissen en vond de drugs terug in de struiken. A.D. gaf toe dat hij af en toe cannabis in Oostende ging kopen voor vrienden. “Ik maakte er zelf geen winst op maar kreeg van de dealer een paar gram voor eigen gebruik”, verklaarde hij.

De procureur tilde er zwaar aan dat de twintiger pas in december tien maanden cel had gekregen voor cannabisverkoop. “Ik ben verslaafd aan cannabis en probeer te stoppen”, vertelde hij maandag aan de rechter. Die laatste stemde ermee in om de jongeman toe te laten tot het drugbehandelingstraject. Op 19 september komt de zaak terug voor de rechtbank. Intussen moet A.D. de nodige stappen zetten om zijn drugsprobleem aan te pakken. (AFr)