“RIP boeren”: Jonge landbouwers maken kerkhoven op Flanders Fields en beloven verdere acties (Ieper/Heuvelland/Poperinge/Westhoek)

Onheilspellende beelden en berichten uit de Westhoek: boerenkerkhoven rijzen langs belangrijke invalswegen uit de velden. Een initiatief van jonge en strijdvaardige boeren tegen het gelekte mestactieplan. En de kerkhoven zijn pas een eerste stap. “Als we niet gehoord worden, volgt een kruistocht”, klinkt het bij de anonieme “bende”, die waarschuwt voor een voedselcrisis, kruistocht en boerenkrijg.

De Ieperse landbouwer Philip Fleurbaey schreef vorig jaar een emotionele open brief na wanhoopsdaden van collega’s in de streek, waarna hij als voorzitter van de Ieperse Landbouwraad opriep om zwarte rouwvlaggen uit te hangen. Het recent gelekte mestactieplan ‘MAP7’ doet nu zelfs ‘boerenkerkhoven’ rijzen uit de velden van de Westhoek.

Een van de nieuwe begraafplaatsen ligt langs de drukke Rijselseweg tussen Ieper en Heuvelland, op enkele honderden meter van Fleurbaeys hoeve.

Wintergroenten ‘offeren’

Een groep boeren uit de streek ging er een deel van hun wintergroenten “offeren”. “Het gaat om zogenaamde “risicoteelten” volgens de werktekst van MAP7. Onterecht”, foetert een 35-jarige landbouwer uit Heuvelland. “Mijn naam? Die geef ik liever niet. Om te tonen dat dit initiatief komt van alle boeren, over vakbondsgrenzen heen.”

Jonge boeren

De actie groeide uit een Whatsappgroep van een “bende boeren” uit de streek. “En die groep groeit”, waarschuwt een 34-jarige collega uit Poperinge. “Let op, dit is nog maar het begin! We zijn allemaal ‘jonge’ boeren, die niet willen stoppen in de komende tien jaar. En toch zien we collega’s afhaken, zoals onlangs nog een tomatenteler.”

De boeren nemen zelfs het woord voedselcrisis in de mond. “De vraag is niet of die er komt, maar wanneer. Door de oorlog in Oekraïne en dit landbouwbeleid stevenen we af op tekorten”, zegt een 43-jarige landbouwer uit Heuvelland, die zelfs verwijst naar de opstand van de Boerenkrijg na de Franse Revolutie. “Het klinkt wrang, maar als het zo verdergaat, komt die eraan!”

Schokeffect

De kerkhoven zijn dus pas een eerste stap in een structurele protestcampagne. “Aan een van de grote kruisen hangt een strop, maar de stropop lieten we voorlopig achterwege. Om landbouwers niet over de grens te duwen. Maar met de strop hopen we wel op een schokeffect: dit is niet een zoveelste actie zoals in de voorbije jaren.”

De kruisen staan nu langs belangrijke kruispunten en invalswegen van de zuidelijke Westhoek, zoals de op- en afrit van autosnelweg A19. Een blokkade en “kruistocht” op die wegen sluiten de boeren niet uit.

Kans krijgen

“Alles hangt af van het onderhandelingsproces rond MAP7. We willen mee met de tijd, maar moeten een kans krijgen. Lokaal voedsel is steeds te verkiezen boven import, dat leert deze energiecrisis. En dat blijft ook duurzamer dan voedsel vanuit de andere kant van de wereld. We zijn hier heel goed bezig, in de moestuin van Vlaanderen, maar het is nooit genoeg. De huidige tekst van MAP7 is om bij te bleiten en mag van ons integraal de vuilnisbak in. Maar eens iets op papier staat, blijft dat altijd wel ergens hangen of komt het ooit terug. Dat merkten we in het recente landbouwbeleid.”

Een delegatie van N-VA arrondissement Ieper neemt het op voor Zuhal Demir (N-VA) na een recent bezoek bij de Vlaamse minister van Omgeving. De delegatie nam naar eigen zeggen “met verbijstering kennis van het gelekte werkdocument van MAP7, dat door de administratie opgesteld werd om de waterkwaliteit in onze beken te verbeteren.”

“Vaak ging dat zowel gepaard met te forse maatregelen, als de verkeerde weergave van de gevolgen ervan”, klinkt het bij de lokale N-VA.

“Wij vinden het een slag in het gezicht van alle landbouwers dat hen zo’n schrik wordt aangejaagd op basis van een plan dat er nog niet eens is en nog in de beginfase van sectoroverleg zit. Onze landbouwers verdienen beter.”

“Tijdens het overleg liet ook de minister weten dat ze die mening toegedaan is. Wij gaan volledig akkoord met het feit dat die waterkwaliteit dringend aangepakt moet worden om ook te voorkomen dat een rechter in de plaats van de politiek zal beslissen”, voert N-VA aan.

Geavanceerde technologieën

“Maar de totaalsom van voorstellen die in de werktekst ongenuanceerd gelanceerd werden, lijken ons niet realistisch. De commotie die hierdoor ontstaat is niet te overschouwen. De Westhoek is dé groenteschuur van Vlaanderen en daarbuiten. Het kan niet de bedoeling zijn onze tewerkstelling en welvaart in gedrang te brengen. Wij streven met N-VA naar een evolutie, geen revolutie!”

De partij pleit voor het inschakelen van geavanceerde technologieën. “Tal van filtersystemen om stikstof en fosfor uit het water te halen worden uitgebreid in de praktijk getest. Daarnaast komen nieuwe beheerstechnieken van grachten en beken, precisiebemestingssystemen en aangepaste gewasvariëteiten, waarmee we de kwaliteit van ons oppervlaktewater kunnen optimaliseren zonder een specifieke landbouwsector in het gedrang te brengen.” (TP)

Vragen of nood aan een gesprek? Boeren op een Kruispunt (0800 99 138) of de Zelfmoordlijn (1813).