Rioleringswerken Sijselestraat gaan van start

CD&V-gemeenteraadsfractieleider Dries Dhondt hield in het verleden reeds een pleidooi om te streven naar een 100 procent zuiveringsgraad voor afvalwater. Zijn pleidooi viel niet in dovemansoren. Deze legislatuur gaat een derde van het investeringsbudget (of 10 miljoen euro) naar waterzuivering.

Volgens schepen van Openbare Werken Claudio Saelens (CD&V) zit de gemeente perfect op schema. In de Sijselestraat wordt een gescheiden stelsel aangelegd tussen Bergstraat en Danegemstraat. De voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen zijn reeds gestart.

Op 20 januari 2022 om 19.30 uur vindt een infovergadering plaats n het Schepenhuys in Oedelem. De eigenlijke werken starten op 2 mei en duren tot eind september.

De aannemer is Verhegge uit Zedelgem. De riolering ligt in de zijberm. Tijdens de werken zelf wordt zo maximaal mogelijk gewerkt met verkeerslichten.