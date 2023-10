Rino (45) en Nathalie (41) delen liefde voor fysica en… duiven: “Die zorgen voor rust en ontspanning”

Rino Morent uit Langemark en Nathalie De Geyter zijn allebei professor en onderzoeker in de toegepaste fysica. Het was aan de universiteit in Gent dat ze elkaar leerden kennen. Momenteel werken ze in de toegepaste fysica allebei op hun domein rond plasma. Met de wetenschap willen ze het verschil maken. Als ze het werk even loslaten, dan hebben ze nog een tweede gezamenlijke passie: de duivensport.

Rino Morent (45) is een geboren en getogen Langemarkenaar. Zijn vrouw Nathalie De Geyter (41) is afkomstig uit Zottegem. Samen hebben ze een dochter Gaëlle (9) en wonen ze in de Boezingestraat. “Na mijn middelbare studies aan het college in Roeselare ging ik voor licentiaat fysica aan de UGent. Ik studeerde af in 2000. Vier jaar later behaalde ik mijn doctoraat. Nu ben ik er nog altijd aan de slag, ik ben er dus niet meer weggeraakt”, lacht Rino.

Nathalie volgde haar middelbaar aan het Sint-Pietersinstituut in Gent waarna ze burgerlijk ingenieur materiaalkunde studeerde aan de UGent. “In 2004 studeerde ik af en vier jaar later behaalde ik mijn doctoraat aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. Dat is dezelfde faculteit als waar Rino werkzaam was en het was daar dat we elkaar leerden kennen.”

Nu zijn ze er nog altijd actief bij dezelfde faculteit, vakgroep toegepaste fysica. “Onze uitvalsbasis is het Technicum, dicht bij het UFO (Universiteitsforum) in de Sint-Pietersnieuwstraat”, gaat Nathalie voort.

Onderzoeksgroep

“We leiden een onderzoeksgroep van ongeveer 40 mensen. Wij zijn als Belgen in de minderheid, het is een heel internationaal gezelschap. De voertaal is dus meestal Engels. Het gebeurt dat we naar het buitenland gaan voor lezingen of congressen. We werken ook goed samen met andere Belgische en internationale universiteiten in Frankrijk, Duitsland, Nederland, UK, Tsjechië, Australië, China, VS…”

“We vinden het leuk om lezingen te geven: zo maken we wetenschap populairder”

Ze zijn allebei bezig met plasma, met elk hun specifieke domein. Rino: “Eigenlijk bevindt 99 procent van het heelal zich in de plasmatoestand. Op aarde is het eerder zeldzaam. Een bliksem is een natuurlijk voorbeeld, maar de meeste plasma’s op aarde zijn door de mens gegenereerd. Ik houd me bezig met de milieutoepassingen. Hoe kunnen we met behulp van plasma waterstof milieuvriendelijker produceren? Nu komt er nog veel CO2 vrij. Er zijn ook veel andere mogelijkheden om plasma toe te passen in een milieucontext, denk maar aan lucht- en waterzuivering. Naast onderzoek, begeleid ik de doctoraatsstudenten die rond dit domein experimenteel werk uitvoeren en ik sta ook in voor de fondsenwerving.”

Nathalie is meer rond plasmageneeskunde bezig. “Ik werk ook met niet-thermische plasma’s, ook wel koude plasma’s genoemd. Deze zijn chemisch heel reactief bij een lage temperatuur en hebben unieke eigenschappen. We onderzoeken nu de mogelijkheden om moeilijk behandelbare kankers beter behandelbaar te maken door gebruik te maken van plasma-behandelde vloeistoffen.”

Lesgeven

Daarnaast bestaat hun job deels uit lesgeven. “Ik geef les aan de burgerlijk ingenieur-architecten en burgerlijk natuurkundige ingenieurs. Lesgeven en onderzoeken zorgt voor een leuke afwisseling”, gaat Rino voort. “Ook Nathalie geeft les en dit aan de studenten burgerlijk natuurkundig ingenieur en burgerlijk biomedisch ingenieur.”

Onlangs waren Rino en Nathalie nog te gast in het praatcafé van Davidsfonds Langemark. “Een interview of lezing geven vinden we boeiend. Op die manier willen we wetenschap populairder maken. Wetenschap is cruciaal, we kunnen echt wel het verschil maken. Er is nog zoveel te ontdekken en we hopen dat de wetenschap nog veel maatschappelijke problemen kan oplossen.”

Duivensport

Ze praten thuis vaak over hun job in de natuurkunde, maar ze proberen die door hun andere gezamenlijke passie ook even naar de achtergrond te verwijzen. “We zijn allebei gepassioneerd door de duivensport. Mijn vader is er 40 jaar geleden mee begonnen”, zegt Rino. “Ik ben als het ware opgegroeid tussen de duiven en wilde deze traditie voortzetten. We hebben 300 duiven die een dagelijkse zorg nodig hebben. In de zomer pikken we regelmatig wedstrijden mee.”

Voor Nathalie kwam de passie later. “Ik had vroeger een heilige schrik voor duiven en honden. Je mag twee keer raden welke dieren we nu hebben. (lacht) Maar tussen de duiven vinden we de nodige ontspanning en rust.”