Ring Kortrijk pakt je kerstcadeautjes in als Furoshiki

Nu massaal de pakjes worden aangekocht voor de eindejaarsperiode is ook Ring Kortrijk van start gegaan met een unieke actie. Op de Furoshiki-inpakstand, die terug te vinden is ter hoogte van het centrale plein, kunnen klanten aangekochte geschenken laten inpakken tot een Furoshiki.

“Een cadeau krijgen is leuk, maar meestal krijgt het inpakpapier vaak jammer genoeg maar één eindbestemming: de vuilnisbak”, vertelt Charlotte Tahon, marketing coördinator Ring Kortrijk. “Dit jaar pakt Ring Kortrijk echter uit met een originele duurzame verpakking waarin cadeautjes kunnen worden ingepakt. Aan onze Furoshiki inpakstand staan twee hostessen klaar om geschenken van onze klanten te voorzien van een luxueus jasje en deze zo om te vormen tot een origineel geschenk. Voor het ontwerp van onze ‘limited edition’ kerstverpakking klopten we aan bij de Belgische designer Oli B, bekend van zijn felle vormen en kleuren en de muurschildering in Wevelgem. Het kleurrijke laken kan achteraf een tweede leven krijgen als mode-item zoals sjaal, hoofdband, ceintuur, pochet, of hergebruikt worden om een nieuw cadeautje in te verpakken.”

Wie geschenken laat inpakken aan de Furoshiki inpakstand betaalt 4 euro, een bedrag dat integraal wordt geschonken aan het goede doel. Doneren kan heel makkelijk door een QR-code te scannen op de inpakstand met je Payconiq by Bancontact-app. “Furoshiki is een Japanse inpakwijze op basis van herbruikbare stof”, gaat Charlotte Taton verder.

“Het is de eerste maal dat we deze methode toepassen in Ring Kortrijk om pakjes in te pakken. Op de eerste dag vonden al heel wat bezoekers de weg naar onze inpakstand.”

Wie geschenken met deze originele inpakmethode wil laten pimpen kan nog op 18, 19, 22, 23 en 24 december tussen 13 en 18 uur terecht in Ring Kortrijk. (BRU)

Info over de goede doelen die deze actie steunt vind je op www.scanforchange.be.