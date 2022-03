Rinda wil stiltemoment organiseren honderd jaar na ramp van Wijtschate

Rinda Depoorter (66) uit Ieper is op zoek naar familieleden van arbeiders die op 24 juni 1922 in Wijtschate om het leven kwamen toen tijdens het opruimen van oorlogsmunitie een granaat viel van een smalspoortrein en ontplofte tussen de rails.

Er kwamen toen elf arbeiders om het leven waaronder Isidoor Odent. Rinda wil nu deze ramp herdenken door op 24 juni van dit jaar een stiltemoment te houden op de plaats van de ramp. “Op die manier wil ik mijn overgrootvader eren.”

De plaats van de ramp was de huidige Vierstraat in Wijtschate. Rinda trok inmiddels ter plaatse om aan de hand van oude krantenartikels uit De Poperingenaare en Het Ypersche Nieuws de locatie te bestuderen.

Munitie ontploft

“De ramp moet gebeurd zijn ter hoogte van de woning aan de Croonaert. Arbeiders uit Ieper hadden de taak om oorlogsmunitie te verzamelen om aansluitend die munitie te vernietigen op een centrale plaats. Bij het transport liep het mis en ontplofte de munitie waardoor alle aanwezige arbeiders stierven. Naast mijn overgrootvader ook nog negen andere Ieperlingen en een arbeider uit Bulskamp.”

Rinda hoorde het verhaal ettelijke keren van haar grootmoeder, Urbanie Odent, één van de acht kinderen van Isidoor.

Krans van koningin

“Ook mijn vader Roger die op de dag van de ramp net twee jaar was zat telkens geboeid te luisteren. In het verhaal vertelde mijn grootmoeder telkens over de krans die onze toenmalige koningin Elisabeth naar de plechtigheid liet brengen. Met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2018 werd ook een beeldje in klei aan mijn overgrootvader opgedragen.”

Wijtschate was in de Eerste Wereldoorlog het strijdtoneel van een loopgravenoorlog die uiteindelijk een einde kende met de Mijnenslag van 7 juni 1917.

Stiltemoment

Om de 100ste verjaardag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan wil Rinda nu samenkomen op de plaats van het onheil in Wijtschate. “Nee, aan een monument denk ik niet. Wel een stiltemoment. En vooral vele verhalen van toen naar boven halen.”

Rinda trok inmiddels naar de geschiedkundigen van de gemeente Heuvelland en de stad Ieper om zich verder te informeren. “Dat ik ondertussen vernam dat het graf van mijn overgrootvader verwijderd werd, deed me toch wel even schrikken.”

(MD)