Rik Verdru waant zich tussen de sterren

Op de rode loper met Angelina Jolie, op audiëntie bij paus Franciscus of in een gevecht met Will Smith… Op zijn sociale media lijkt het alsof Ieperling Rik Verdru wekelijks tussen de groten der aarden vertoeft, maar in feite zijn het knappe staaltjes van fotomanipulaties. Een project voor zijn leerlingen dat de leerkracht maar niet loslaat.

Waar de meesten onder ons stiekem wel eens durven dromen over een ontmoeting met een bekend persoon, is dat voor Ieperling Rik Verdru (46) bijna een wekelijks gebeuren. Enkele ontmoetingen met president Biden, een onderonsje met Albert Einstein en een oorveeg krijgen van Will Smith zijn al enkele sensationele momenten die Rik mocht meemaken. Althans als je de foto’s op zijn Facebook en Instagram mag geloven.

Nochtans is Rik Verdru een doodgewone Ieperling van 46 jaar. Beroepshalve is hij leerkracht plastische opvoeding en expressie in de Heilige Familie en freelance grafisch vormgever en illustrator. “Momenteel ben ik bezig met een reeks My celeb friends and me, waarbij ik foto’s toon waarop ik ontmoetingen heb met ‘bijna’ onbereikbare grootheden van onze aarde”, vertelt Rik. “Deze ontmoetingen volgen elkaar in sneltempo op en overkomen me alsof ze behoren tot mijn normaal dagelijks leven, maar ik moet toegeven dat er een klein beetje Photoshop aan te pas is gekomen.”

Kelders uit Hollywood

De fotoreeks vond zijn oorsprong in de lessen expressie voor de zesdejaars van Immaculata. “Voor de jaarlijkse presentatie-opvoering kozen we voor het thema ‘De kelders uit Hollywood’”, vertelt Rik. “Rond dit thema schrijven en acteren onze leerlingen met een opvoering voor hun ouders als eindpunt. Vanuit mijn vak plastische opvoeding sluit ik telkens aan met een creatieve beeldende opdracht. Dit jaar kwam ik met het idee om de leerlingen een digitale ontmoeting te laten creëren met een bekend Hollywoodfiguur. Zo leren de leerlingen wat bij omtrent digitale fotobewerking, een vaardigheid die tegenwoordig zeer leerrijk en nuttig kan zijn. Als voorbeeld maakte ikzelf een zestal digitale realisaties van een dergelijke ontmoeting. Gaandeweg vond ik die foto’s heel plezant en ik kon niet stoppen om er steeds nieuwe te maken.”

Rik Verdru met de paus. (gf) © gf

Rik zet de beelden op zijn Facebookpagina ‘Rik Verdru.be’ en op zijn Instagram ‘rikverdru’. “De reacties bleven niet uit. Dagelijks word ik erover aangesproken”, vertelt Rik. “Het brengt wel een glimlach op de mensen hun gezicht. De eerste foto die ik op mijn Facebookpagina postte was er eentje van mezelf met Angelina Jolie op de rode loper. Mijn vader liet me de dag nadien weten dat het toch niet gepast was dat ik met een andere vrouw poseerde. Hij kent Angelina niet en dacht dat de foto echt was.”

Geen knip- en plakwerk

De realisatie van zulke foto’s is niet zo eenvoudig. “Het is meer dan alleen wat knip- en plakwerk, want ik moet mezelf fotograferen in een passende houding met de juiste gezichtsexpressie.”

Rik Verdru krijgt slaag van Will Smith. © gf

Het is trouwens niet de eerste keer dat Rik creatief uit de hoek komt. “Ik heb ook al een kinderboek geschreven en getekend: Pilasso en de kunstplaneet. Dat boek speelt trouwens een rol in mijn nieuwste creatie: ik die aan tafel zit bij Picasso en hem mijn kinderboek toon. Daarnaast maak ik veel huisstijlen voor bedrijven en uitgeverijen, tekeningen voor schoolboeken, ontwerpen voor t-shirts… Eigenlijk ben ik elke dag creatief bezig. Dit is een spielerei. Zolang ik er plezier aan beleef en er goede ideeën blijven komen, wil ik nog even verder doen. Toch mag op deze formule geen sleet komen. Ik zit momenteel al te broeden op een onverwachte afloop die dit project in een ander daglicht zou kunnen stellen. Maar daar kan ik nog niets over kwijt”, lacht Rik Verdru.