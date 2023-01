Rik Ryckbosch en vrienden brengen ode aan ex-collega: “Wij vormden bij Bekaert Textiles één grote familie”

Een groepje oud-werknemers van het Waregemse textielbedrijf Bekaert Textiles, onder wie Rik Ryckbosch, brengt een eerbetoon aan cartoonist, culturele duizendpoot en ex-collega Ivan Vandeputte. Het initiatief is ook een ode aan een tijd toen grote ondernemingen er nog vlot in slaagden om van hun werknemers één grote familie te maken.

Van vrijdag 20 tot en met zondag 22 januari staan de cartoons en de kunstwerken van Ivan Vandeputte (67) centraal op een tentoonstelling in OC De Roose in Waregem. De verwachting is dat veel (ex-)werknemers van het vroegere textielbedrijf een kijkje komen nemen.

Bekaert Textiles, in de gouden jaren goed voor ongeveer 1.500 werknemers in de streek, hield er na een reeks ontslagrondes in eigen land amper 100 over. De productie was toen al grotendeels verplaatst naar het buitenland. Die pijnlijke periode is duidelijk verwerkt, want Rik Ryckbosch (67) en andere oud-medewerkers hebben kosten noch moeite gespaard om een prachtig weekend te organiseren. Zelfs enkele vroegere CEO’s hebben bevestigd te zullen komen.

Het moet goed werken geweest zijn bij Bekaert Textiles, voor de crisis er toesloeg. Anders zouden jullie dit evenement toch niet organiseren?

“Dat was het zeker. Ik ben er gestart in 1979 en zeker in de jaren tachtig en negentig tot nog een stukje in deze eeuw was er een aangenaam werkklimaat en vormden we een hechte groep. Het bedrijf deed er ook alles aan om die sfeer te bevorderen. Er was een bloeiend sociaal leven binnen de bedrijfsgebouwen, en dat zorgde voor hechte vriendschapsbanden. De klad kwam erin toen de glijdende uren werden ingevoerd. Veel werknemers waren daar om familiale redenen zeer blij om; voor de groepssfeer binnen de bedrijfsmuren was het een minder positieve zaak. Het deed er natuurlijk ook geen goed aan dat het op zeker ogenblik minder goed begon te gaan in de sector en er ontslagen vielen.”

Jullie bouwen het weekend rond de figuur van Ivan Vandeputte. Wat maakte hem zo bijzonder?

“Dat hij zulke mooie cartoons kon maken waarmee hij bij velen een glimlach wist te ontlokken. Hij publiceerde niet alleen in het bedrijfsblad, maar greep elke mogelijke gelegenheid aan om spotprenten te maken. Zijn tekeningen waren niet alleen ludiek, maar motiveerden ook iedereen om enthousiast verder te doen. Dat ontging ook de leiding van het bedrijf niet. Ivan was dan wel in eerste instantie tekenaar en ontwerper, maar met zijn talent als cartoonist kon hij op meerdere domeinen voor een meerwaarde zorgen, zo onder meer bij het invoeren van het kwaliteitsprogramma Quality is free.”

Vreemd dat zo iemand pas twintig jaar na zijn vertrek in de bloemetjes wordt gezet?

“Dat klopt, en weet je dat er zelfs nog enig toeval meespeelt dat dit weekend er komt? De aanzet gebeurde bij onze Facebookgroep van oud-werknemers waarmee we recent gestart zijn en waarvan toch al meer dan 350 mensen deel uitmaken. Iemand plaatste er op zeker ogenblik enkele cartoons van Ivan op, en dat maakte zoveel positieve reacties los, dat het besef groeide dat we daarmee iets moesten doen. Iedereen herinnerde zich plots opnieuw wat Ivan zo allemaal getekend had, ook na zijn uren, en welke gunstige invloed dat had op de sfeer in het bedrijf. Het besef groeide dat Ivan in zijn actieve jaren niet het respect en de waardering gekregen had die hij verdiende. We zien het dan ook zo’n beetje als een rehabilitatie van een geweldige kerel die zich ondertussen ook heeft laten kennen als een inspirerend en veelzijdig kunstenaar.”

De man zelf woont niet meer in de streek. Hebben jullie hem gemakkelijk kunnen terugvinden?

“Dat heeft toch veel voeten in de aarde gehad, maar via zijn zus hebben we hem kunnen opsporen. Ivan, die zijn jeugdjaren heeft doorgebracht in Otegem, is een paar jaar geleden naar Friesland verhuisd. We zijn hem in de voorbereiding van dit evenement gaan opzoeken. We waren niet zeker of hij zo’n initiatief zou weten te waarderen, maar hij was er dolenthousiast over. Jammer genoeg zal hij zelf niet aanwezig zijn omdat hij wat gezondheidsproblemen heeft en een rit van ruim 350 kilometer naar Waregem voor hem niet meer mogelijk is. We gaan daarom voor een Skypeverbinding proberen te zorgen, zodat hij op die manier toch een beetje aanwezig is.”

Wat mogen de bezoekers van de tentoonstelling precies verwachten?

“Een expositie waarbij de nadruk ligt op de cartoons die hij gemaakt heeft. Er zullen er een 150-tal uithangen, maar ook heel wat andere kunstwerken van zijn hand zullen te bewonderen zijn. We gaan ook een triptiek van hem per opbod verkopen en de opbrengst schenken aan Het Ventiel, een Kortrijkse vrijwilligersorganisatie met focus op jongdementie. Ivan heeft zich daarvoor zelf lange tijd ingezet.”

De expositie in OC De Roose, Smedenstraat 4 in Waregem, is op zaterdag 21 januari toegankelijk van 14 tot 19 uur, en op zondag 22 januari van 10 tot 16 uur.