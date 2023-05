Rik en Renate nemen deel aan 20km door Brussel voor Think Pink: “We zien het als sportieve uitdaging”

Think Pink, de vzw die strijdt tegen borstkanker, roept zoals elk jaar collega’s, vrienden of familie op om deel te nemen aan de 20 km door Brussel. Rik Verhaeghe en Renate Baele uit Waregem haalden al 500 euro op voor hun deelname.

Op zondag 28 mei vindt in onze hoofdstad de 43ste editie van de 20 km door Brussel plaats. Sinds enkele jaren roept Think Pink, de nationale borstkankercampagne, individuele wandelaars op om in de kleuren van de vzw deel te nemen en zo de strijd tegen de aandoening te steunen. Wie zich inschrijft als Think Pink-deelnemer, engageert zich om minstens 100 euro per persoon in te zamelen voor de organisatie.

Groen licht

De oproep kreeg gehoor in Waregem, want Rik Verhaeghe en zijn echtgenote Renate Baele verschijnen volgende week aan de start. Rik is voorzitter van de Waregemse Gordel. “We hadden een e-mail gekregen van Think Pink en hebben dat voorgelegd aan de wandelclub. Iedereen vond het een goed idee en we kregen groen licht om als koppel deel te nemen”, vertelt hij. De Waregemse Gordel staat ook in voor een deeltje van de sponsoring.

Primeur

Rik en Renate, die op de wijk De Biest wonen, hebben geen specifieke link met Think Pink, maar steunen de missie wel.

“We vinden het een mooi goed doel om ons voor in te zetten. We zien het ook als een sportieve uitdaging, want we hebben nog nooit deelgenomen aan de 20 km van Brussel”, zegt Rik. Aanvankelijk was het de bedoeling dat ook dochter Fien zou aansluiten. “Maar dat mag niet van de organisatie, aangezien ze nog geen 12 jaar is.”

De teller van de sponsoring staat intussen op 500 euro. “We zijn zeer tevreden”, zegt Rik. “Een paar vrienden hebben spontaan gestort, net als onze familieleden. Er zijn ook enkele anonieme weldoeners opgedoken, waarvoor onze dank.”