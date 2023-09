Rik Depamelaere maakt overstap naar erebrandweer van Zwevegem

Er was feest bij de brandweer van Zwevegem! Brandweerman Rik Depamelaere (60) maakte de overstap van de actieve naar de erebrandweer.

Als kind keek Rik Depamelaere vol bewondering op naar de brandweermannen. Het kon dus niet anders dat hij op 18-jarige leeftijd zijn entree maakte bij het Zwevegemse korps. “Ik was nog niet zo lang pompier of ik had mijn eerste grote brand. Dit was bij Bekaert Textiles in Moen. Niet lang daarna was er de brand bij Boillot-Ameloot in Sint-Denijs. Twee branden waar we uren aan het werk waren”, herinnert hij zich.

Het bleef uiteraard niet bij die branden. “In al die jaren hebben we veel zware interventies gekend. Soms was het nodig om erna samen te zitten om alles te verwerken. Al was het ook niet allemaal kommer en kwel. We hebben ook leuke anekdotes. Ik denk dan aan een schaap in de weide die me langs alle kanten kwam besnuffelen. Onnodig te zeggen dat er nogal wat gelachen werd.”

Rik was ook de grote bezieler van de jeugdbrandweer in Zwevegem. “We hebben zo tien jonge gasten de overstap laten maken naar de grote brandweer, waaronder mijn zoon Thomas.”

Naar Zweden

Rik heeft ook mooie herinneringen aan de aankoop van twee brandweerwagens in Zweden. “Wij mochten deze dan ophalen, na een opleiding te hebben gevolgd in Zweden. De reis terug met zulke voertuigen was toch een hele belevenis.”

Rik wilde zeker ook zijn vrouw bedanken. “Wanneer er ’s nachts een interventie was, stond Suzy altijd op om de garagepoort open te doen zodat ik sneller naar de kazerne kon. Ook zat ze vaak alleen wanneer ik op interventie was.”

Om te besluiten wil Rik nog een boodschap geven aan zijn actieve collega’s. “Ik wil iedereen danken voor de jarenlange mooie samenwerking. Aan de mensen die het actieve brandweerwerk doen: hou het veilig! Zo kan je altijd met dezelfde mensen terugkeren waar je mee vertrok”, besluit hij.