Rik Clarysse maakt elk jaar de kerststal op de markt van Merkem

Rik Clarysse (66) is gehuwd met Lucrèce Weyne. Samen hebben ze twee zonen en vijf kleinkinderen. Rik is een creatieve duizendpoot. Hoewel zijn beroep slager was, heeft hij sinds zijn pensioen gekozen om veel met hout te werken, om creatief bezig te zijn en vooral om dingen een nieuw leven te geven.

“Ik ben begonnen met tuinmeubilair te maken. Daarna schakelde ik over op hangkastjes en ga zo maar door, alles vervaardig ik tegenwoordig uit hout. Ik werk graag met hout en hou ervan dingen een nieuw leven te geven, dingen die kapot zijn te restaureren of te gaan hergebruiken”, vertelt Rik.

“Ik verveel me geen seconde. Ik ben secretaris van de Heemkring, voorzitter van de bloedgevers, vaandeldrager bij de oud-strijdersbond en ben ook nog lid van tal van andere verenigingen. Daarnaast zijn Lucrèce en ik er ook voor onze kinderen en kleinkinderen, en is er het werk aan onze B&B die mijn echtgenote en ik samen in orde zetten om mensen te ontvangen. Vanuit mijn beroep, slager, heb ik ook een liefde voor koken overgehouden, dat doe ik ook heel graag. Daarnaast schrijf ik ook heel veel poëzie. Het is mijn droom om later een bundel uit te geven.”

Kerststallen

“Intussen staan er overal kerststallen van mijn hand, in het Houthulstse OCMW tot zelfs op verschillende plaatsen in Brussel.” De kerststal die ieder jaar op het marktplein in Merkem staat, is er ook eentje van de hand van Rik.

“Op een dag zaten we samen, Daniël Pauwels en ik, en hadden we het over kerst. Het was Daniël die aangaf dat we eigenlijk een kerststal zouden moeten hebben voor het oud gemeentehuis. Ik maakte gestileerde beelden en Daniël bekleedde ze met stof. Daniël Pauwels, Daniël Igodt en ik, plaatsten de kerststal ieder jaar samen op de markt”, geeft Rik mee.

Een tweede leven geven

“Verder maak ik nog veel meer beelden in de kerstsfeer. Mijn kerststalletjes voor in huis passen na gebruik in een schoendoos, omdat ze erop voorzien zijn om op te plooien en makkelijk zijn op te bergen. Daarnaast maak ik ook heel wat gezelschapsspelen. Van een verloren plek in de keukenkast kan ik een kruidenrek maken, en van een schaar die stuk is, tover ik een nieuwe in hout.”

“Ik restaureerde ook een stoel uit het kapelletje bij de brouwerij. Ik probeer om zo weinig mogelijk weg te gooien, maar het een tweede leven te geven. Mijn kleinzonen zeggen: als opa het niet kan, dan kan niemand het. Ik geniet van het werken aan die stukken en van het besef dat er weer een stuk minder op de afvalberg zal terechtkomen.”

Dichtbundel

Rik heeft ook een USB-stick vol teksten en gedichten, wellicht al genoeg om een dichtbundel uit te geven, en ook daar heeft hij nog heel wat plannen mee. “Zowel ik als de rest van onze familie genieten van wat Rik allemaal maakt, hoe hij van iets dat totaal niet meer bruikbaar is, altijd weer iets moois weet te maken”, aldus de echtgenote van Rik, Lucréce Weyne. Het is wel duidelijk dat we van Rik nog wel één en ander mogen verwachten in de toekomst.

(ACK)