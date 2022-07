Rik Brackx neemt na 35 jaar afscheid van Roularta

Eind juni ging Rik Brackx met pensioen. Hij is een bekend gezicht binnen Roularta en ook daarbuiten, en dat komt omdat hij enorm graag onder de mensen is. “Ik ben absoluut geen bureaumens”, vertelt hij. “Ik moet de baan op kunnen en kunnen klappen met de mensen.” En dat heeft hij zijn hele loopbaan bij Roularta, bijna 35 jaar lang, met hart en ziel gedaan.

Het Roulartaverhaal begon voor Rik in 1980, toen zijn kameraad Gino Coghe bij hem aanklopte om in hun woonplaats Kortemark mee te gaan op reportage voor De Weekbode. Kort nadien zat hij al op de koffie bij hoofdredacteur Emiel Ramoudt, en de trein was vertrokken.

Vanaf dan kwam hij samen met zijn kompaan Gino elke dinsdag met zijn kopij persoonlijk naar Roeselare. Altijd met een praatje of een kwinkslag erbij. Directeur Eddy Brouckaert zag in Rik dan ook dé geschikte man toen De Weekbode in 1989 een nieuwe kracht zocht voor de promotiedienst.

Dat promotiewerk bestond dan vooral uit de aanwezigheid van De Weekbode op koersen, beurzen en feestelijkheden. Activiteiten die niet rechtstreeks geld in het laatje brachten, dus moest Rik ook parttime reclame gaan verkopen. Geen nine-to-five job, maar dat vond Rik niet erg. Vooral de tournees met de legendarische showbus van De Weekbode zijn voor hem een mooie herinnering uit die tijd.

Eind de jaren 90 kreeg de loopbaan van Rik een nieuwe wending: ondertussen was Krant van West-Vlaanderen geboren en hij werd gevraagd om promotor losse verkoop te worden voor heel de provincie. Dat bracht hem werkelijk tot alle uithoeken, want in die tijd had elk dorp of gehucht nog wel zijn krantenwinkel. Hij kende ze allemaal, en allemaal kenden en waardeerden ze hem.

Al die jaren leefde Rik met hart en ziel voor de krant die hem zo lief was, al was het soms moeilijk om zijn limieten te stellen. Maar hij hield ook van Roularta, waar hij zich ontpopte tot presentator en animator van recepties en feesten allerhande.

Carrièreswitch

In 2018 kwam er een nieuwe carrièreswitch: toen werd Rik verkooppromotor in het Roulartabrede ‘Team Circulation’, en dit voor alle Roulartatitels in zowel Oost- als West-Vlaanderen. Nog meer kilometers op de teller, en de drive was er tot de laatste dag.

Stilzitten zal dan ook erg moeilijk worden straks.

“Eerst wil ik een detoxperiode van een paar maanden inlassen en eens genieten van het thuis zijn”, knipoogt hij. “Voor daarna heb ik nog wel wat plannetjes, ik wil nog een aantal nieuwe dingen doen in mijn leven. Of er ook nog een band zal blijven met Roularta ? Natuurlijk, mijn vrouw werkt hier toch?” (JRE)