Rijwielen Galle wordt Café Vitesse in Veldegem: “Beleving staat bij ons centraal”

De drie broers Alexander (32), Lorenz (30) en Mathieu (29) Claeys starten op zaterdag 26 februari hun gloednieuwe fietszaak in Veldegem. Langs de Torhoutsesteenweg zet het trio Rijwielen Galle verder. “We openen de winkel van de toekomst waarin beleving centraal staat”, klinkt het veelbelovend en ambitieus.

Na 102 (!) jaar Rijwielen Galle langs de Veldegemsestraat kiest de florerende zaak voortaan een ruimer adres. Uitbreiding en jeugdige overname drongen zich op. Wie beter dan de broers Claeys kunnen de naam hoog houden? Alexander, Mathieu en Lorenz Claeys stammen uit een doorgewinterde fietsfamilie. Hun ene grootvader startte fietsenwinkel Galle en hun andere grootvader, Pol Claeys, was de grote baas van het befaamde Zedelgemse (brom)fietsenmerk Flandria.

Ons fietsbloed kruipt waar het niet gaan kan

‘Café Vitesse’ doopten ze hun ruime nieuwe stek nabij het rondpunt naar Veldegem. De naam is veelzeggend: fietsbeleving in een gelijkaardige familiale sfeer als de oude zaak. “Naast herstelling en verkoop van fietsen zullen klanten bij ons kunnen trainen, een drankje nuttigen of langskomen vanaf 18 uur ‘s avonds. Daarnaast zullen er geregeld events, workshops of sprekers langskomen”, legt Alexander uit. “Het hele gezin zal het bij ons naar zijn zin hebben. Wanneer bijvoorbeeld vader langskomt voor zijn fiets kunnen de anderen zich ook uitleven. Met dit unieke concept dat aanslaat, gaan we bewust mee met de tijd.”

Café Vitesse verbindt opnieuw de gevierde naam Claeys met de fietswereld. Grootvader Pol richtte immers ook de zegerijke wielerploeg Flandria op. Met kopmannen als Roger De Vlaeminck en Freddy Maertens maakten zijn renners destijds naam in het profpeloton.

Bekende gezichten

Met de zin voor ondernemen in het bloed zijn de broers op hun beurt in fraai gezelschap. Club Brugge-speler Charles De Ketelaere zal mee hun zaak uitdragen. Met VRT-gezicht Karl Vannieuwkerke sloten ze een nauwe samenwerking, verklappen ze. “Vive le vélo is, naast het tv-programma dat hij presenteert, ook de naam van Karls kledinglijn die via Café Vitesse verdeeld zal worden. Ons logo zal binnen zijn merk op shirts prijken. Op zijn beurt wil hij het gezicht zijn van onze shop.”

Al even exclusief is de nieuwe zaak verdeler van het Duitse topmerk Riese & Müller, de Rolls Royce onder de fietsen. Maar bovenal zal Café Vitesse elke wielerliefhebber gul bedienen, met koers- en stadsfietsen, en uiteraard de elektrische exemplaren. Binnen elke categorie en elk prijsklasse houden ze zich aan één merk waarvan ze de service en techniek onder de knie hebben.

Vitesse hoger

Met het openingsweekend in zicht was het gezellig spannend in het ‘Café.’ Op tijd alle tweewielers verhuisd krijgen, en alle kasten ineen schroeven, kreeg met helpende handen vaart. De werkplaats om de fietsen weer op weg te krijgen, ligt in het verlengde van de winkel. Dat atelier blijft het kloppende hart van de familiezaak, en schakelt in de lijn van hun motto een vitesse hoger. Drie dagen per week zullen rijders met pech hun fiets tot 20.30 uur er mogen binnenbrengen. Wat eraan mankeert zullen de klanten zelf kunnen ingeven.

“Zaterdag om 8 uur trekken we met een ‘social ride’ de Café Vitesse op gang. Om 10.30 uur zijn we terug voor de plechtige start van het weekend waarin we uitpakken met onder meer kortingen en een gevulde tombola, en ritten op de fietstrainers”, geeft Alexander mee. “Niet alle ideeën geven we al prijs, maar we blijven met trots in Veldegem én herkenbaar. Oom Kurt blijft een vertrouwd gezicht voor de klanten. Dankzij hem hoeven we dankbaar niet van nul te beginnen. Ons fietsbloed kruipt waar het niet gaan kan.” (Hendrik Verplancke)