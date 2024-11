“Rijden in Frankrijk is rustgevender dan hier”: Joachim Tack bekroond tot Diamanten Ridder van de Weg

Joachim Tack (46) uit Oeselgem is door TVM Belgium bekroond tot Diamanten Ridder van de Weg. Deze erkenning kreeg hij door 20 jaar ongevalvrij te rijden met de vrachtwagen. Joachim rijdt sinds 2000 voor Snel Logistic Solutions uit Deinze. Binnen het bedrijf is hij al de tweede vrachtwagenchauffeur, na Marc Van Belleghem in 2019, die slaagt in deze buitengewone prestatie.

Zodra Joachim Tack oud genoeg was om zijn rijbewijs C te behalen, ging hij vol voor zijn doel: met de vrachtwagen rijden. Zijn vader was ook een vrachtwagenchauffeur, en het leven als vrachtwagenchauffeur werd hem van jongs af aan bijgebracht. Sinds zijn 21ste rijdt Joachim voor de firma Snel Logistic Solutions uit Deinze. Hij doet er internationaal transport en verblijft van maandag tot vrijdag in het buitenland. Hij rijdt niet alleen in de Benelux, maar doet ook wekelijkse trajecten richting Bretagne in West-Frankrijk, en af en toe ook richting Duitsland. Hij rijdt zo’n 110.000 km per jaar, omgerekend ongeveer 500 km per dag.

Voor Joachim zijn deze afstanden richting Frankrijk de zaligste: “Ik heb glijdende uren en probeer elke dag tussen 5 en 22 uur mijn job te doen. Als ik vroeger begin, heb ik ook vroeger gedaan, en zo brengt elke dag wel wat nieuws. Ik vervoer PVC-profielen voor vaste klanten waardoor de trajecten me niet onbekend zijn. Rijden in Frankrijk is zoveel rustgevender dan in België. De files zijn daar niet wat ze hier bij ons zijn.”

“Het is beter om eens uit te stappen en de situatie te bekijken, dan op goed geluk door te rijden”

De bekroning van Diamanten Ridder van de Weg is een mooie erkenning, maar Joachim blijft er verder heel kalm bij. “Ik vind het een hele eer en ben ook super blij met de erkenning, maar verder probeer ik gewoon zo goed mogelijk mijn job te doen. Twintig jaar ongevalvrij rijden met de vrachtwagen is inderdaad een hele prestatie, maar die erkenning geeft weinig garanties voor de toekomst. Het is vooral belangrijk om geconcentreerd te blijven. Op tijd vertrekken, bijvoorbeeld. En te allen tijde kalm blijven, ook al word je soms horendol van het alsmaar drukkere verkeer. Mijn motto is dan ook om beter eens uit te stappen en de situatie te bekijken, dan op goed geluk door te rijden. Ik ben ervan overtuigd dat ik zo al veel onheil voorkwam.”

“Bij Snel Logistic Solutions zijn we enorm trots dat opnieuw een van onze chauffeurs zich tot een Diamanten Ridder van de Weg mag kronen”, zegt Gert Snel. “Verkeersveiligheid is één van de fundamenten van onze organisatie, uitgedragen via onder andere rijstijlanalyses voor elke chauffeur, peter chauffeurs en continue vernieuwing van de vloot. We dragen verkeersveiligheid hoog in het vaandel en blijven vol inzetten op de veiligheid van onze chauffeurs en hun medeweggebruikers.”

In 2024 zijn 458 Ridders van de Weg gehuldigd, alweer goed voor een groot succes.