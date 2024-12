“Rijbewijs is belangrijke hefboom bij integratie”: vzw’s Avansa en 2Go versterken elkaar om kwetsbare mensen door strenge rij-examens te loodsen

Een rijbewijs opent deuren in onze maatschappij. Om boodschappen te halen, de kinderen naar school te brengen, familie te bezoeken, en niet in het minst: om een job te vinden. Maar een rijbewijs behalen, is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend en even betaalbaar. En dan kan de steun van een rijbuddy het verschil maken.

Een rijbewijs behalen, vraagt kennis van de wegcode en urenlange oefening op de weg, maar vergt ook een behoorlijke financiële inspanning. Die bovendien snel kan oplopen als je niet onmiddellijk slaagt in het examen. Voor wie het met een bescheiden inkomen moet stellen, niet kan terugvallen op een ruim netwerk of nieuw is in onze maatschappij, weegt de opdracht dubbel zwaar. Terwijl mobiliteit net voor hen een belangrijk verschil kan maken: een auto biedt meer kans op het vinden van een job, vaak ook een uitweg uit sociaal isolement.

Rijlessen verplicht

Rijbuddy’s vullen voor hen het tekort aan ondersteuning bij: ze loodsen de leerlingen doorheen de doorgaans lokale verkeerscirculatie, wijzen op specifieke knelpunten en geven tips. Ze begeleiden hun leerling ook naar het examen. Maar ze vervangen niet de erkende rij-instructeurs; wie begeleiding van een rijbuddy wil, moet voordien al 20 uur rijles gevolgd hebben bij een erkende rijschool.

Boudewijn Perneel (67) is sinds twee jaar rijbuddy bij Avansa regio Brugge. Avansa staat voor een pluralistische sociaal-culturele organisatie die actief is in Vlaanderen en Brussel. Als voormalig docent aan UAntwerpen, wonend in Brugge, kan Boudewijn bogen op een jarenlange rijervaring. Die zet hij momenteel als vrijwilliger in om de rijtechniek van Abraham Haile (26) aan te scherpen. Abraham kwam vier jaar geleden uit Eritrea in ons land terecht. Tijdens de lessen Nederlands die hij volgt aan het SNT volwassenenonderwijs wees een vriend hem, nadat hij niet slaagde voor het praktisch rijexamen, op de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen van een vrijwilliger via Avansa. Boudewijn doet er alles aan om Abraham volgende keer wel door het examen te loodsen.

OCMW en vzw 2GO

“Een rijbewijs behalen, is uiteraard voor iedereen even duur. Maar van iemand als Abraham vraagt het toch een extra inspanning. Dat hij niet meteen slaagde voor het examen betekent dat hij nu opnieuw 500 euro rijlessen moet betalen. De ondersteuning die ik hem geef, is gratis, maar doen we met de wagen en benzine die hij zelf betaalt. Het rijbewijs zou voor hem echt wel een belangrijke meerwaarde betekenen om een job te vinden, en zo ook zijn verdere integratie bevorderen”, meent Boudewijn. Het systeem van rijbuddy’s is al langer ingeburgerd, maar in Brugge slaat Avansa nu de handen in elkaar met het OCMW en vzw 2GO. “Die samenwerking biedt een duurzamer ondersteuning voor de toekomst”, aldus Margot de Clercq die bij Avansa het rijbuddyproject mee coördineert. “Zo kunnen we voortaan meer buddy’s inzetten, en zullen we nu ook een auto ter beschikking hebben voor mensen die er zelf nog geen hebben.”

Rijbuddy zijn vraagt rij-ervaring en geduld, maar ons werk levert echt wel resultaat op

Momenteel begeleidt Avansa 16 mensen – er staan er elf op de wachtlijst – en zijn er evenveel buddy’s actief. De voorbije drie jaar loodsten ze 25 mensen succesvol door het rijexamen. Maar nieuwe buddy’s zijn meer dan welkom. Boudewijn noemt het een intensieve maar veel voldoening schenkende taak: “Je moet in de eerste plaats zelf over het nodige verkeersinzicht beschikken en minstens acht jaar je rijbewijs hebben, maar het vraagt ook wel wat geduld en sociale vaardigheden. Eigenlijk doen we vaak meer dan alleen rijtips geven. Zo praat ik met Abraham alleen Nederlands onderweg, om hem ook op dat vlak te laten bijleren. Het is echt niet vanzelfsprekend voor zo’n jongeman: onze strenge verkeersregels leren, in een taal bovendien die hij nog niet helemaal onder de knie heeft, is niet te onderschatten.” (lees verder onder de foto)

Lange wachtlijst

Boudewijn pleit er dan ook voor om in de toekomst ook de rijscholen en examencentra beter bekend te maken met de werking van de rijbuddy’s.

“Bij het examencentrum van Brugge is er momenteel een wachtlijst tot eind maart. Gemiddeld slagen mensen hier pas na drie keer voor het praktisch examen. Dat er strenge normen gehanteerd worden, is maar normaal. Maar die lange wachttijd zorgt vaak voor nieuwe belemmeringen. Als iemands voorlopig rijbewijs in die periode verloopt, moet hij of zij bovendien opnieuw naar de rijschool. Het zou zeker interessant zijn om onze werkingen beter op elkaar af te stemmen, en zo knelpunten op te lossen.”

Wie interesse heeft om rijbuddy te worden bij 2GO regio Brugge is welkom op het infomoment op donderdag 12 december om 19.30 uur in Avansa Brugge.

Meer info op www.avansa-brugge.be