‘Rientjes Hoveke’ opnieuw volop in bloei voor Open Tuinen: “Ik voel me thuis in de tijd van toen”

Na de regen van enkele weken geleden en de zonnige voorbije dagen staan heel wat tuinen volop in bloei. Dat is ook zo in de tuin van Chris Carels (65) en Rien Talloen (58). Op 11, 18, 24 en 25 juni opent ‘Rientjes Hoveke’ opnieuw de deuren voor het grote publiek. De bijzondere tuin was al het decor van een aantal filmopnames en was in 2014 laureaat voor ‘Natuurlijkste tuin Vlaanderen’.

Wie door de poort van Rientjes Hoveke aan Galgeveld 53 in Beernem wandelt, waant zich meteen honderd jaar terug in de tijd. Zowel de tuin als de woning en de bijgebouwen zijn volledig in de stijl van toen opgebouwd. “Ik probeer ook op die manier te leven, want daarin voel ik me thuis”, vertelt Chris Carels. De postbode op rust kocht de oude hoeve over en renoveerde die met aandacht voor de natuur én het verleden.

“Alles wat je hier ziet, is zelfgemaakt. Van de aardappelkelder tot de schuur toe. Bloemen en planten zijn belangrijk in onze tuin, maar het gaat om veel meer dan dat. Mensen komen hier langs om over vroeger te praten. Bij mensen met dementie komen dan vaak herinneringen uit hun jeugd boven”, zegt Chris nog.

“Mensen komen naar hier om over vroeger te babbelen”

Al 19 jaar lang werken Chris en zijn vrouw Rien, naar wie de tuin vernoemd is, dagelijks in de tuin. “De tuin vraagt veel onderhoud, maar ik doe dit enorm graag. Bovendien zoek ik steeds nieuwe elementen. Dit jaar plaatste ik zelfs een ooievaarsnest”, gaat Carels verder. Hij woont al 32 jaar op het domein en is gepassioneerd door de rustige omgeving.

“Ik had graag in de tijd van toen geleefd. Daarom probeer ik die hier na te bootsen. We leven een beetje afgezonderd van de wereld, al wil dat niet zeggen dat we geen telefoon, televisie of computer gebruiken. Ik koop niks nieuws. Alle elementen die je hier ziet, zijn van afval of andere materialen gemaakt.”

Waterzuivering

Naast de tuin houdt het koppel ook dieren. Naast een paard kweken ze ook schapen en houden ze kippen en is er een bijenkast. “Bovendien zijn we zo veel mogelijk zelfbedruipend. We kweken veel zelf en hebben zelfs een waterzuiveringssysteem om afvalwater te zuiveren zodat het de beek niet bevuilt.”

Open Tuindagen

Ook de gigantische eik aan de zijkant van het domein valt op. Volgens Chris is de boom zo’n 250 jaar oud, getuige de gigantische omtrek van maar liefst vier meter. Op 11, 18, 24 en 25 juni kan je de tuin bezoeken tijdens de Open Tuindagen.

“Vorig jaar mochten we zo’n 700 mensen ontvangen. Bovendien waren we in 2014 laureaat voor Natuurlijkste Tuin Vlaanderen. Voorts kwam hier al een aantal keer een filmploeg langs. De oude hoeve en schuur vormden het decor van de film Zaak De Zutter, over de moorden van Beernem. We zijn heel blij dat we anderen kunnen plezieren met onze tuin”, besluit Carels.

Bezoekers betalen 5 euro entreegeld. Meer informatie op www.tuinvandetoekomst.be