Ride to Unite fietst 41.103 euro bij elkaar voor Pelicano Kinderarmoedestichting: “Hiermee halen we tientallen kinderen uit armoede”

Op 1 juli vertrok een groep Vlaamse fietsers van Ride to Unite met in hun kielzog drie ploegleiders, voor een vijfdaagse fietstocht van onder de Eiffeltoren naar de top van de mythische Col du Tourmalet. Ride to Unite is niet aan haar proefstuk toe. Voor de derde keer ondernamen ze een tocht in de strijd tegen kinderarmoede in ons land. Op zaterdag 9 september overhandigden de 26 renners een cheque van 41.103 euro aan Pelicano Kinderarmoedestichting.

In een eerste reactie laten de renners weten dat ze zelf enorm verheugd zijn: “We slagen er opnieuw in om ons netwerk te motiveren en zich te scharen achter een nobel goed doel. De strijd tegen kinderarmoede heeft nog een lange weg af te leggen, maar met deze actie dragen we alvast bij tot de bewustwording en halen we op jaarbasis tientallen kinderen uit de armoede”, aldus het team.

Grote dankbaarheid

Pelicano Kinderarmoedestichting krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties, testamentaire inkomsten, bedrijfspartnerships of acties zoals Ride To Unite. “Onze dankbaarheid is groot voor de organisatie van deze geldinzamelactie van Ride To Unite”, aldus Kristof De Boever van Pelicano Kinderarmoedestichting. Elke ingezamelde euro kunnen we goed besteden en gaat zonder omwegen naar een Pelicanokind dat concrete hulp krijgt. Concreet kan dat een dagelijkse warme maaltijd zijn, deftige winterkledij, een tandartsbezoek, lidgeld aan een vereniging, schoolkosten of een bijdrage voor een schoolreis.”

Op zaterdagavond 9 september overhandigden de renners van Ride To Unite de cheque t.w.v. 41.103 euro aan een delegatie van Pelicano Kinderarmoedestichting. Samen met familieleden en sympathisanten werd geklonken op een fantastische editie die deze keer plaats vond in Baby’s Corner in Nazareth.

Fiere peter

Peter van de Ride To Unite-actie, Bert De Backer, kon er niet bij zijn bij de overhandiging, maar kijkt tevreden en trots terug op de derde editie van Ride To Unite: “Het was een enorm genoegen om het peterschap dit jaar te dragen. Zowel het parcours als wat de RTU-renners doen in de strijd tegen kinderarmoede, is bijzonder inspirerend. Met hun actie hebben ze Pelicano Kinderarmoedestichting, dat ik de voorbije maanden beter leerde kennen, ook de aandacht gegeven dat het verdient,” vult Bert De Backer aan.

Nieuwe editie in 2024

Na twee topedities in 2021 en 2022 doet het de renners deugd om opnieuw te kunnen bevestigen. “Niet alleen breken we ons eigen record qua aantal renners en ingezamelde fondsen, we krijgen nu al aanvragen binnen om deel te mogen nemen aan Ride To Unite 2024”, aldus medeoprichter Leendert Van Hulle. “We zijn dan ook verheugd te kunnen aankondigen dat er met absolute zekerheid een nieuwe editie komt in 2024.”

De bestemming van ‘Ride To Unite 2024’, wordt op zaterdag 18 november 2023 bekend gemaakt. Wat wel al geweten is, is dat de renners opnieuw op de fiets zullen springen in de strijd tegen kinderarmoede in ons land.