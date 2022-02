Ridder Muis verovert Fort Napoleon

Tot 18 april is er een doe-expo rond Ridder Muis in het Fort Napoleon die daarmee een traditie van interactieve tentoonstellingen voor kinderen verder zet. Ook de makers van het tv-figuurtje zijn vol lof over de mogelijkheden van de locatie en bedachten creatieve opdrachten.

Fort Napoleon heeft niet enkel een boeiend eigen geschiedenisverhaal, verschillende keren per jaar worden de zal ook het decor voor tijdelijke tentoonstellingen. Met veel aandacht voor kinderen en families. Niels D’Hoedt (Toerisme Oostende): “Er is inderdaad een traditie. Denken we aan de Spiekpietjes in het najaar, expo’s in samenwerkingmet Ketnet JR, Tik Tak en al drie succesvolle doe-expo’s rond ‘De Waanzinnige Boomhut’, waarvan de laatste 23.000 bezoekers lokte. Gemiddeld lokken deze familie-expo’s 15.000 bezoekers. En dit keer maken we van het Fort een ridderkasteel.” De ‘Grote Ridder Muis Doe Expo’ is gebaseerd op de tv-serie en is bedoeld voor 4- tot 8-jarigen.

“Hier moeten de kinderen vooral veel doen”, zegt Ellen Derobaix van Fort Napoleon. “Uitgangspunt is de zoektocht naar de kleren van Koning. De kinderen kunnen helpen door zijn kleren te zoeken als ridders. En gelukkig is de ridderschool vlakbij. Op de eerste verdieping moeten de kinderen allerlei opdrachten doen om een echte ridder te worden, waaronder een hindernissenparcours of boogschieten. Daarna mogen ze als volleerde helpers in actie op het gelijkvloers om de kleren van de koning terug te vinden. We laten hen zoeken, springen, tekenen, klimmen en nog veel meer. De kinderen kunnen hun creativiteit de vrije loop laten en worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen.”

Tom Van Gestel van Fabrique Fantastique maakt al twee jaar de animaties van Ridder Muis: “Het was voor ons een uitdaging om rond Ridder Muis hier een expo te maken, maar ook een hele eer want het Fort Napoleon is bekend als locatie voor interactieve expo’s.” Ook in het stadscentrum is Ridder Muis aanwezig. In de centrumstraten is er een speurtocht met opdrachten in de etalages van handelszaken. Gratis plannetjes daarvoor zijn te verkrijgen in de expo, bij Toerisme Oostende of te downloaden via visitoostende.be. Ingevulde kaarten mogen binnengebracht worden bij Toerisme Oostende en leveren een geschenkje op.

De Ridder Muis expo is er tot 18 april, behalve op maandagen van 10 tot 17 uur en vanaf 1 april tot 18 uur. Tijdens de krokus- en paasvakantie kan de expo elke dag bezocht worden. Tickets kosten 9 euro (volwassene), 7 euro (kinderen van 4 tot 12 jaar) en zijn gratis voor kinderen jonger dan 4 jaar. (EFO)