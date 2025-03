Rico gaat met pensioen: “Afscheid van een goede brandweervriend”

De brandweerpost Staden nam afscheid van brandweerman Rico Vintevogel. “Rico gaat met pensioen”, weet postoverste luitenant Wim Pype. “Hij was van 1998 tot 2006 actief bij de collega’s in Langemark en was sinds 2010 lid van ons korps.”

“Zijn sterkte was onder andere zijn ervaring als vrachtwagenchauffeur. Rico was een kwaliteitsvolle en betrouwbare driver, altijd met een scherpe focus op de veiligheid van de ploeg en het juiste beheer van materiaal. Rugpijn leidde er toe dat hij de laatste jaren als technisch medewerker aan de slag was. Rico was meer dan een collega. Hij was en is een goede brandweervriend”.

Rico kreeg van de collega’s een aantal cadeautjes, terwijl echtgenote Ilse een ruiker bloemen kreeg.

(BCH/foto JCR)