Richard Deceuninck uit Kortemark krijgt feestelijke ontvangst voor 101ste verjaardag

Richard Deceuninck vierde op 6 juli zijn 101ste verjaardag.

Schepenen Christine Logghe en Toon Vancoillie brachten samen met Richard en zijn familie een toost op hem uit. Richard is afkomstig van Edewalle, hij was zelfstandige en is getrouwd met Maria Eeckhout.

Het echtpaar kreeg vier kinderen, zes kleinkinderen en ondertussen al drie achterkleinkinderen.

(LTK)