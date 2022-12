Ricardo Oliveira Ferreira neemt met Creativo nieuwe start: “Grootste danswinkel van Vlaanderen”

Hoeveel pech kan je hebben als beginnend ondernemer. De vroegere topdanser Ricardo Oliveira Ferreira (29) had drie jaar geleden amper de deuren geopend van danswinkel Creativo in Beveren-Leie of alles ging op slot door corona. De man, die een succesvolle dansschool in Roeselare onder zijn vleugels heeft, overleefde de moeilijke periode en wil nu een nieuwe start nemen.

We zijn te vroeg op de afspraak. Ricardo is een jonge schoonheid aan het helpen als we binnenstappen. Het meisje heeft een exclusieve outfit nodig die haar aan een goed resultaat moet helpen in een schoonheidswedstrijd in Latijns-Amerika. De danser laat zich ook kennen als een uitstekende ondernemer. De verkoop is nog een kwestie van punten en komma’s.

Krijg je vooral mensen uit de entertainmentsector over de vloer met hoge eisen of komen de gewone recreatieve dansers ook vaak langs?

“Het grootste deel van mijn klanten zijn recreatievelingen. Sommigen hebben een balletpakje nodig voor hun peuter, kind, opgroeiende tiener of volwassene en ze weten dat ze hier een ruim aanbod aan alle mogelijke danskledij vinden. Anderen zijn al wat ouder. Zoals deze zomer een oudere dame die moest playbacken op Waregem Koerse en een passende outfit wou. We hebben die vrouw perfect kunnen helpen. Toch zijn die professionele dansers en mensen die echte showkledij willen, een leuke meerwaarde voor ons. Daarmee vooral kunnen we ons als grootste danswinkel in Vlaanderen onderscheiden van de concurrentie, met een winkeloppervlakte van liefst 450 vierkante meter.”

Er ligt hier show- en entertainmentkledij voor de meest uiteenlopende acts. Is er iemand die jullie niet kunnen helpen?

“Als het over passende outfits gaat, kunnen we iedereen bedienen. Als hier bijvoorbeeld iemand komt die een travestie-act moet uitvoeren, dan hebben we alles beschikbaar: van kopstukken over pluimen tot alles wat er nog meer bij komt kijken. Wat we niet hebben, kunnen we op maat maken.”

Kijken de andere klanten dan mee als hij aan het passen is?

(lacht) “Wees gerust. Zij merken daar niets van. De ruimte hier is niet alleen zeer groot, onze winkel bestaat ook uit twee delen. Zo is het stuk met de competitieve, professionele en extravagante outfits gescheiden van dat waar recreatievelingen hun gading vinden.”

Sommige outfits zien er duur uit. Wat betaalt iemand die een exclusief pak komt afhalen?

“Laat het me zo stellen. In het professionele circuit kan je een show- en entertainmentpak kopen dat zo duur is als je zelf wil. De recreatieve kledij verkopen we altijd conform de marktprijs.”

Komt hier al eens een BV binnengestapt?

“Ja dat gebeurt al werken we dan meestal op afspraak. Zo is Camille Dhont al eens langs geweest en hebben we hier verder al artiesten over de vloer gekregen zoals Filip D’haeze (de presentator en zanger die in de jaren negentig bekendheid genoot met boysband Enzo, red.) of zijn dochter Kythana.”

Je wil de winkel opnieuw lanceren. Gebeurt er iets speciaal?

“Er komt een personeelslid bij en ik wil vooral meer verdeelpunten creëren via dansscholen, sportclubs en fitnessclubs. Op die manier moeten mensen gemakkelijker de weg naar hier vinden of wij naar hen. De voorbije coronajaren waren niet gemakkelijk. We hebben het gelukkig vrij vlot overleefd en dat terwijl we een volledige stock hebben moeten aanschaffen.”

Een jaar of vijftien geleden stak je voor het eerst de neus aan het venster, toen als professioneel danser. Hoe kijk je terug op die periode?

“Met heel veel plezier. Het was zonder meer een geweldige periode. Ik ben toen als danser op een aantal plaatsen in de wereld terechtgekomen die ik anders mogelijk niet zou bezocht hebben. Ik denk dan onder meer aan Los Angeles, New York of dichterbij Parijs. Bovendien heb ik daar memorabele momenten beleefd. Het mooiste was in L.A. We hadden met een honderdtal dansers een optreden afgewerkt waarna de choreograaf van Beyoncé er mij uit koos als de beste. Dat was toch wel bijzonder. Ook aan de vele tv-producties uit die periode hou ik prachtige herinneringen over. Dat ik in 2013 op So You Think You Can Dance ben doorgestoten tot de beste zestien dansers op een totaal van 3.200 deelnemers stemt me nog altijd erg tevreden.”

Wat kan je ons tot slot, Izegemnaar zijnde, vertellen over je connectie met Waregem?

“Dat die er wel degelijk is. Met ons showteam hebben we al verschillende keren opgetreden voor en tijdens matchen van Zulte Waregem. Zo hebben we recent bij de match tegen Club Brugge een dansdemonstratie gehouden voor de VIP’s in de business seats. Overigens heb ik zelf nog in de jeugdreeksen bij KSV Roeselare gespeeld en toen zijn we toch ook een paar keer in Waregem komen spelen.”