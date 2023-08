Ribbetjesfestijn Vrouwen met Durf in Ichtegem steunt Boven De Wolken

Op zaterdag 26 augustus organiseren Vrouwen met Durf Groot-Ichtegem voor de vijfde keer hun Ribbetjesfestijn in de sporthal, gelegen in de Keibergstraat. Dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar de vzw Boven de Wolken, een vzw die ouders steunt wanneer ze hun baby verliezen.

Agnes Deman zetelt in het bijzonder comité van het OCMW in Ichtegem en weet dus als geen ander dat er in haar gemeente mensen zijn die het moeilijk hebben om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. Om daaraan iets te verhelpen richtte ze in 2017 samen met Annie Vanhercke, Ilse Goemaere, Odette Deprez en Catherine Wally, de vereniging Vrouwen met Durf’ op, met als doel mensen samen te brengen om zo hun eenzaamheid te doorbreken en mensen in nood financieel of fysiek een duwtje in de rug te geven. Een van hun activiteiten is het succesvolle Feest van de Gastvrijheid op het einde van het jaar en het valentijnontbijt in het voorjaar.

Vzw Boven de Wolken

Dit jaar schenken ze een deel van de opbrengst van hun ribbetjesfestijn aan de vzw Boven de Wolken, een vereniging die al jaren in ons land ouders steunt wanneer ze hun baby verliezen. “Wanneer ouders hun baby verliezen voor, tijdens of kort na de geboorte stort hun wereld in”, vertelt de Eernegemse Cindy Casteleyn, die zelf ook als vrijwilliger fotoreportages maakt om zo getroffen echtparen te ondersteunen.

Fotoreportage

“Ze moeten afscheid nemen van hun kindje nog voor ze de kans hebben gekregen het te leren kennen. Onze vzw wil sterrenouders helpen dit grote verdriet te dragen door hen een professionele fotoreportage aan te bieden van hun overleden baby. Dit met veel respect, ervaring en liefde voor kostbare herinneringen.”

“Ook als sterrenouder ben je immers heel fier en wil je alles voor eeuwig en altijd vastleggen”, vervolgt Cindy sereen. “Het leren leven met het verlies van je baby vraagt heel veel tijd. Het is een periode met een rollercoaster van gevoelens. Instorten, veel huilen, opnieuw durven lachen, dingen willen doen voor en met hen en het maken van herinneringen. En het is net dat laatste dat ze voor de betrokken ouders willen doen.”

Praktisch

Op zaterdag 26 augustus serveren de Vrouwen met Durf vanaf 18 uur kip of ribbetjes in de Ichtegemse sporthal. Volwassenen betalen 25 euro, kinderen tussen 5 en 12 jaar smullen voor 15 euro. Kaarten reserveren kan bij voorzitster Agnes Deman via 051 58 91 43 of bij Ilse Goemaere (059 29 59 40), Annie Vanhercke (0474 60 33 78) of bij Odette Deprez en Catherine Wallyn. (Eric Vanhooren)