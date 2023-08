Ribbetjesfestijn bij Chiro Pimpernel

Chiro Pimpernel in Vleteren organiseert op zondag 20 augustus een ribbetjesfestijan.

Het ribbetjesfestijn gaat door in het dorpshuis van Westvleteren. Afhaal is ook mogelijk”, zegt Emiel Cailliau van Chiro Pimpernel. “Een kaart voor een volwassene kost 18 euro, dessert inbegrepen, en een kaart voor een kindje kost 12 euro en ook hier is het dessert inbegrepen.”

Op zondag 20 augustus vanaf 11.30 uur kan je van de ribbetjes smullen. “Kaarten kunnen besteld worden tot 10 augustus, daarna komt er één euro per kaart bij. Je ribbetjes reserveren kan via de leiding of via 0479 70 21 18 (Britt).”