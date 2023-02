Revuetje in Bredene trakteert op koffie en taart

Het is een mooie traditie geworden: enkele weken na de jaarlijkse vertoningen van eind december, trakteren bestuur en spelers van het Breinings Revuetje hun toeschouwers op koffie en taart in het MEC Staf Versluys in Bredene.

Enkele weken geleden kreeg het Revuetje opnieuw zo’n 300 trouwe bezoekers over de vloer voor dat gezellig samenzijn. De koffie- en taartnamiddag werd afgesloten met een gratis tombola. “Met als hoofdprijs een volle winkelkar van de Albert Heijn Bredene”, zegt Alain Lynneel. (MM)