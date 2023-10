‘Reveil’ terug van weggeweest in Tielt

De stad Tielt doet dit jaar opnieuw mee met ‘Reveil’. Op 1 en 2 november zal er een driedelig muzikaal en artistiek eerbetoon gebracht worden op de begraafplaats.

Reveil is een initiatief dat enkele jaren geleden kleinschalig ontstond, maar ondertussen al in bijna de helft van de Vlaamse steden en gemeenten plaatsvindt. In Tielt wordt dat eerbetoon een drieluik. Amuzang, het koor van St. Jozef Werkman, zorgt op 1 november tussen 11 en 12 uur voor ingetogen liederen.

Nog in het kader van Reveil selecteerde het Gildhof drie hedendaagse kunstenaars die in de afscheidsruimte aan de ingang van de begraafplaats passende werken zullen tentoonstellen. Het gaat om Ronny Delrue, Strook (Stefaan De Croock) en Charles Degeyter. De afscheidsruimte is op 1 en 2 november toegankelijk van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Gedichten over verlies en hoop

Tot slot zullen er op de begraafplaats ook Nederlandstalige gedichten over verlies en hoop prijken. Op 31 oktober zullen er dankzij De Witte Vlinder ook 4.500 lichtjes op de begraafplaats prijken, al staat dat initiatief voor alle duidelijkheid los van Reveil. (SVA)