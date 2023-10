Reveil en The Microwives bieden troostend moment op Allerheiligen in Roeselare

De komende maanden staan we weer stil bij het heengaan van onze dierbaren. Allerheiligen wordt ook dit jaar opnieuw onder de aandacht gebracht door het herdenkingsmoment Reveil. In Roeselare vindt Reveil voor de zevende keer plaats op de nieuwe stedelijke begraafplaats.

Reveil is een non-profitorganisatie die bouwt aan een warmere rouwcultuur voor Vlaanderen. In de wereld van Reveil is een begraafplaats geen kille plek, maar een warme verzamelplaats van duizenden verhalen die de wortels vormen van de stad.

Troost en verbondenheid

Op 1 november 2023 vindt Reveil Roeselare voor de zevende keer plaats op de nieuwe stedelijke begraafplaats (Groenestraat 399). Onder de luifel van de aula wordt er tussen 17 en 18 uur een warm eerbetoon gebracht met muziek en dans. Een ingetogen moment waarbij troost en verbondenheid centraal staan en waarmee we als stad een signaal willen geven dat niemand vergeten wordt.

Dans, muziek en poëzie

De dansers van ‘Team Induce’ van Induce – Dans en beweeg werken sterk choreografisch, conceptueel en experimenteel. Doorheen het jaar wordt er aan meerdere dansstukken gewerkt. Leerlingen worden sterk gestimuleerd om zelf creatief om te gaan met bewegingen en krijgen zo ook een beeld van hoe een choreografie tot stand komt. Onder leiding van Elise De Decker wordt speciaal voor Reveil een choreografie uitgewerkt.

Daarnaast verzorgt de groep The Microwives de muziek. The Microwives is een frisse, 3-koppige band, die muziek brengt van pop tot … Met een kleurrijke driestemmigheid steken ze, onder pianobegeleiding, liedjes in een nieuw jasje.

Tussenin brengt de Roeselaarse stadsdichter Edward Hoornaert poëzie, met troostende en warme woorden voor groot en klein.