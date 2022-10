Reveil blaast de dood nieuw leven in met nieuw tijdschrift

Gedurfd maar broodnodig. Dat is het gloednieuwe jaarmagazine Reveil, waarbij de bezieler van de gelijknamige herdenking en een bevriende journalist de handen in elkaar sloegen. Eén keer per jaar bundelen ze straffe foto’s en verhalen die stevig binnenkomen. “De manier waarop we met de dood omgaan, blijft problematisch.”

Als jonge mensen sterven, voelt de dood nóg zinlozer aan. In het geval van Robbie Van Eeckhout uit Deerlijk was dat zeker zo. Tien jaar geleden zorgde zijn dodelijk ongeval voor een schokgolf bij zijn familie en vele vrienden. Vrienden als Niels Destadsbader probeerden zin te zoeken in de muziek. Pieter Deknudt deed dat dan weer door op 1 november 2014 Reveil te organiseren, een verhalend evenement op het lokale kerkhof, waar ook muziek niet mocht ontbreken. Nog geen tien jaar later is Reveil een vaste waarde in meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten. “Dat toont aan dat er nood is om te praten over de dood”, aldus Pieter. “Want het is een huizenhoog cliché, maar we worden allemaal geconfronteerd met de dood en toch is de manier waarop we ermee omgaan ronduit problematisch. Vaak raken we niet verder dan krampachtig veel sterkte te stamelen. Maar er is een kentering op komst.”

Lander Deweer, ook van Deerlijk afkomstig, is al jaren gefascineerd door de dood. “Niet op een lugubere manier”, aldus Lander, auteur bij onder meer Knack en wielermagazine Bahamontes.

“Op een kerkhof rondlopen bijvoorbeeld vind ik altijd boeiend: het landschap, de architectuur, de stilte, de rust… Als je er eens bij stilstaat, weet je dat elke grafzerk ook een eigen verhaal heeft.” Dus klopte Lander bij Pieter aan. “Ik kende vooral zijn broer Karel goed, die bij mij op school zat. Later in het studentenleven liepen Pieter en ik elkaar al eens tegen het lijf. Ik wist dat hij bezig was met Reveil en zelf liep ik al een tijdje rond met het idee om al die verhalen rond de dood te bundelen in een tijdschrift. In het voorjaar van vorig jaar gingen we samen wandelen in De Gavers en toen kwam het idee ter sprake.”

Multimediaal

“Ik had meteen kippenvel”, glimlacht Pieter. “Het feit dat hij zijn schrijvend talent én zijn telefoonboek wilde inzetten voor Reveil, vond ik fantastisch. Er valt ook zoveel te vertellen. Denk maar aan de tradities die we gaandeweg verloren zijn, zoals een fanfare die speelt op het kerkhof. Zelf hebben we ooit nog een dichtbundel gemaakt, maar daarmee bereik je vooral een poëziepubliek. Dit tijdschrift zou breder gaan. En eerlijk, het is raar dat het nog niet bestond. Je hebt uitgaves als Bahamontes waar de koers centraal staat, Fwiet gaat over vogels, er bestaat zelfs een magazine over sportvissen terwijl ik écht niemand ken die aan sportvissen doet. Maar een thema als de dood, dat iedereen aanbelangt, daar blijven zelfs de mainstream media van weg.”

De cover van het nieuwe tijdschrift. © GF

De twee spraken topfotografen en dito journalisten aan. “Voor ons was vooral de betrokkenheid van de auteur belangrijk”, aldus Lander. “Zo trok fotografe Lieve Blancquaert, als vervolg op haar televisiereeks Last Days, naar een rouwkamp. Dat liet een diepe indruk op haar na. De portretten en verhalen die ze meebracht, zijn dan ook heel straf. Nog straffer is dat ze nog nergens anders verschenen, wat nog maar eens aantoont hoe de klassieke media naar dit thema kijken”, aldus Lander.

Verlengstuk

“Het magazine is overigens multimediaal. Zo staan er af en toe QR-codes die onder meer linken naar een soundtrack van Pepijn Caudron van Kreng”, weet Pieter. “In een tijd waarin beweerd wordt dat print dood is, zetten wij de dood in de verf via de print. Dit uitbrengen is al een statement op zich. Al was het wel niet simpel om alles rond te krijgen. Veel mensen vonden het maar een raar idee.”

Bedoeling is dat het tijdschrift één keer per jaar verschijnt. “De stukken zijn tijdloos en kan je perfect ook volgend jaar of zelfs later lezen”, dixit Pieter. “Het is bestemd voor iedereen die houdt van een goed verhaal, gebracht door een mix van experten en ervaringsdeskundigen. Of er een verlengstuk komt? Er is al interesse om er eventueel een gespreksavond rond te organiseren. (denkt na) Ik wil vooral aantonen dat rouwen geen proces moet zijn dat zo snel mogelijk afgerond moet worden. Nee, neem het maar mee onderweg.”

Reveil (19,90 euro), te verkrijgen via www.reveil.org/tijdschrift.