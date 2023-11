Reveil biedt opnieuw troost

Ook dit jaar wil Avelgem troost bieden aan al wie een geliefde mist. Dat doet de gemeente onder meer met bloemstukjes op vergeten graven en een tweede editie van Reveil, met vertellingen over overleden dierbaren en een troostconcert.

Zo kan voortaan een sterretje aangevraagd worden voor ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap. “Dit is een heel gevoelig thema voor de mensen die dit meemaken”, vertelt burgemeester Lut Deseyn. “We hadden dit al bij het begin van deze legislatuur beloofd en nu is dit gerealiseerd. De impact van zo een gebeurtenis is heel groot.”

“Nu kunnen ouders een sterretje plaatsen op de begraafplaatsen van Avelgem, Waarmaarde en Outrijve. Elke sterrenweide is voorzien van een gedenkmonument en een zitbank in een groene, serene omgeving. Elke ouder die op een sterrenweide een naamplaatje wil, kan dit aanvragen bij de dienst burgerzaken van Avelgem via burgerzaken@avelgem.be.”

Troostplaats

“Aan Woonzorghuis Ter Meersch is er al een tijdje een troostplaats met zicht op de Scheldemeersen”, gaat Lut verder. “Mensen die willen stilstaan bij een gemis, verlies of afscheid kunnen hier terecht. Op de zitbank met prachtig uitzicht kan je mijmeren over het leven en tot rust komen, om zo kracht te putten om weer door te gaan. De aanplantingen van het groen geven tijdens elk seizoen kleur aan deze rustgevende plek.”

“Op 1 november hadden we voor de tweede keer een Reveil op de Avelgemse begraafplaats om 16.30 uur. Enkele mensen doen hun verhaal over dierbaren die ze moesten afgeven. Zo komt een dochter vertellen over haar overleden mama. De verhalen worden afgewisseld met muziek, gebracht door sopraan Françoise Vanhecke.”

Bloemstukjes

“De keramiekklas van GAVKA werkte het project ‘Vergeten graven’ uit voor de begraafplaats in Kerkhove”, zegt Lut ten slotte. “Daar wordt nu niemand meer begraven en daardoor dreigt dit vergeten te worden. Op graven die niet meer bezocht worden, plaatsten ze keramische bloemstukjes. Een werk waar begin dit jaar al mee begonnen is.” (ELD)