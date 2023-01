Revalidatieziekenhuis BZIO stopt zijn woonzorgcentrum

Het BZIO – nog altijd dikwijls ‘IMBO’ genoemd en vooral bekend van het revalidatieziekenhuis op de Zeedijk – stopt haar woonzorgcentrum ‘Het Verhaal. Het woonzorgcentrum heeft 25 plaatsen, maar trekt de laatste jaren minder bewoners aan en het revalidatieziekenhuis heeft bovendien plaats tekort. BZIO wil nog meer inzetten op gespecialiseerde revalidatiezorg.

Het BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende) is een gerenommeerde Belgische speler wat betreft gespecialiseerde revalidatie en bestaat onder meer uit het Oostendse revalidatieziekenhuis ‘IMBO’ en het revalidatiecentrum ‘de Koninklijke Villa’, eveneens in Oostende. Sinds vorig jaar vallen het BZIO en het Zeepreventorium in De Haan onder dezelfde directie. Binnen de bundeling van zorginitiatieven in Oostende zit ook woonzorgcentrum ‘Het Verhaal’. Die activiteit zal stopgezet worden om nog meer de focus te kunnen leggen op de kerntaak; gespecialiseerde revalidatie. “Het is een noodzakelijke beslissing, maar geheel volgens het DNA van het huis zullen we hier op de meest mensgerichte manier mee omgaan. Voor alle medewerkers zal er een plaats zijn binnen BZIO en voor alle bewoners van het woonzorgcentrum zal een woonvorm op maat worden gezocht”, zegt algemeen directeur Nick Marlein.

Concurrentie

Woonzorgcentrum Het Verhaal bestaat uit 25 plaatsen en heeft sinds de opstart begin jaren ‘90 altijd een uitstekende zorgkwaliteit geleverd. WZC Het Verhaal staat bekend voor warme, kwalitatieve zorg. Het uitstekend rapport van de Vlaamse inspectie in 2021 is hier het bewijs van. Niettemin is de instroom van bewoners moeilijker geworden. Het Verhaal heeft in de eerste 20 jaar van zijn bestaan vaak gezorgd voor bewoners die een lange revalidatie hadden binnen het revalidatieziekenhuis IMBO. BZIO stelt vast dat deze zwaardere zorgprofielen de laatste tijd minder aangetrokken worden in het woonzorgcentrum.

“Daarnaast zijn er de afgelopen jaren ook grote veranderingen binnen de ouderenzorg. De gewijzigde regelgeving is strenger en complexer geworden. Er zijn in Vlaanderen veel nieuwe woonzorgcentra en extra verblijfsplaatsen bijgekomen. Wachtlijsten zijn overal drastisch ingekort. Veel instellingen hebben intussen een compleet nieuw woonzorgcentrum gebouwd en daarbij een uitgesproken strategische keuze gemaakt voor ouderenzorg op grotere schaal. BZIO moet lokaal concurreren met verblijfsvormen die bijgevolg groter zijn, aangepaste infrastructuur hebben en extra mogelijkheden bieden zoals bijvoorbeeld een aangepaste tuin, een dagcentrum, kortverblijf…”, vervolgt Nick Marlein.

Plaatstekort voor revalidatieziekenhuis

“Anderzijds is er binnen BZIO en meer bepaald het revalidatieziekenhuis waar het WZC gevestigd is, een acuut plaatstekort ontstaan. Dit gebrek aan ruimte verhindert momenteel een opfrissing van het ziekenhuis dat bijna 70 jaar oud is en zijn laatste grote renovatie kende begin jaren 2000. “Na een grondige analyse werd duidelijk: het stopzetten van de woonzorgcentrumactiviteit binnen BZIO is een moeilijke maar noodzakelijke beslissing. We zullen de komende drie maanden actief inzetten op toeleiding van onze bewoners naar andere woonvormen. Indien we niet voor iedereen een geschikte woonplaats gevonden hebben binnen die termijn, gaat BZIO zijn verantwoordelijkheid blijven opnemen en de mensen in BZIO laten verblijven tot we een geschikte oplossing gevonden hebben. We willen ook zorgzaam omspringen met de betrokken personeelsleden. Iedere medewerker van het woonzorgcentrum blijft medewerker binnen BZIO. Na het stopzetten van het woonzorgcentrum, voorzien we dat elke medewerker binnen BZIO een geschikte werkplek krijgt. We begrijpen dat deze beslissing een grote impact heeft op de betrokken bewoners, hun familie, naasten en medewerkers. Deze moeilijke keuze kadert binnen een globale strategie om binnen BZIO explicieter ruimte en middelen vrij te maken voor gespecialiseerde revalidatie(zorg). We gaan samen met alle betrokkenen op pad om oplossingen op maat te voorzien en waar nodig onze keuzes te verduidelijken.”