Revalidatie ELORA heeft een nieuwe binnentuin: “Dankbaar voor de vele sponsors”

Dankzij de steun van de vrouwen van Best Pittig Koksijde en de Sint-Vincentiusvereniging uit Veurne werd een mooie binnentuin aangelegd in het centrum voor ambulante revalidatie Elora.

Het idee voor de tuinaanleg begon in het najaar van 2019. Al jarenlang droomden de therapeuten van Elora ervan om met hun kleuters en lagere schoolkinderen een binnentuin te kunnen gebruiken. De vrouwen van Best Pittig Koksijde zetten hun schouders onder het project en waren bereid om de opbrengst van hun soirée Féminine te schenken aan Elora.

Op 20 november 2019 ging de 5de Soirée Féminine door in de showrooms van Garage Marrannes. Veel mensen van Elora waren daarbij aanwezig en verkochten kerstkaarten en ontbijtpakketjes met zelfgemaakte confituur, granola en Meli-producten. Het bleek een pittige en geslaagde avond te zijn, want de avond zelf bracht maar liefst 4.500 euro op, de verkoop van de kerstkaarten en ontbijtpakketjes meer dan 1.200 euro.

Daarboven kwam nog de opbrengst van de rospotten die bij handelaars stonden, goed voor een bedrag van meer dan 1.600 euro, en een schenking van Australian Homemade Icecream and Waffles in Koksijde van 250 euro.

Vertraging

“Op 6 februari 2020 mochten we al deze sponsoring in ontvangst nemen”, vertelt directeur Leen Cautereels. “Met deze, meer dan verwachte, opbrengst van ruim 7.600 euro begonnen we ons tuinproject uit te werken. Er werd een werkgroepje opgericht, bestaande uit ergotherapeuten, kinesitherapeuten, logopedisten en psychologen. Ze dachten samen na hoe we deze tuin met maximale therapeutische mogelijkheden konden inrichten.”

“Maar corona zorgde voor vele maanden vertraging. Begin maart 2020 werden we verplicht om onze deuren te sluiten en moest onlinetherapie opgestart worden. Geen evidentie voor therapeuten die gewoon zijn om face à face therapie te geven. De overstap naar een digitaal platform vroeg zeer veel tijd en energie, waardoor het tuinproject even op de achtergrond verdween.”

“Maar vorig jaar werd de draad weer opgenomen en werden verdere plannen gemaakt. Vele voorstellen werden uitgewerkt en voorgelegd aan de collega’s. Alternatieven werden gewikt en gewogen. Kostprijzen van speeltoestellen en klimtoestellen werden vergeleken en de financiële haalbaarheid werd bekeken. Want deze toestellen bleken toch wel duurder dan verwacht.”

Als een geschenk uit de hemel kregen we begin dit jaar van de Sint-Vincentiusvereniging uit Veurne, waarvan Paul Declerck voorzitter is, het goede nieuws dat ze onze speeltoestellen mee wilden helpen financieren. Dankzij deze sponsors en de vele medewerkers die hebben bijgedragen aan dit project kunnen we nu ten volle genieten van een mooie tuin.”

(PG)