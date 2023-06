Reuzenrad verhuist van Westende naar Middelkerke na klacht omwonende tweedeverblijver

Het gemeentebestuur van Middelkerke is door een beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge gedwongen om het al opgebouwde reuzenrad op de Koning Ridderdijk in Westende met onmiddellijke ingang af te breken en te verhuizen naar een andere locatie. Die beslissing kwam er na een klacht van een omwonende tweedeverblijver. Het reuzenrad wordt vanaf woensdag 21 juni afgebouwd. Het Arthur De Greefplein in Middelkerke wordt nu de nieuwe locatie.

Burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) licht toe: “Vorige week lichtten we de omwonenden in over de opbouw en de uitbating van het reuzenrad op de Koning Ridderdijk in Westende. Op basis van die communicatie diende een omwonende tweedeverblijver blijkbaar een eenzijdig verzoekschrift in tegen het reuzenrad, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge. Op vrijdag 16 juni kreeg het gemeentebestuur verrassend bezoek van een gerechtsdeurwaarder die met onmiddellijke ingang de opbouw van het reuzenrad deed stilleggen. Deden we dat niet, moesten we buitensporige dwangsommen betalen: 5.000 euro per dag en per persoon die meewerkte aan de opbouw van het rad. De rechter gaf de klagende op basis van een louter administratief pleidooi gelijk.”

“Kijk, ik begrijp dat er rechtsmogelijkheden zijn en dat ieder daar gebruik mag van maken, maar dit is toch een beetje bij het haar gegrepen. Weet je, mijn deur staat altijd open. Bij eventuele problemen overleg ik graag. Nu krijgen we een éénzijdig verzoekschrift van één klager op ons bord. Noch het gemeentebestuur, noch de uitbater werden in deze gehoord. Van verdediging is er dan eigenlijk geen sprake. En stel dat we in beroep zouden gaan, is er grote kans dat het geschil op de lange baan belandt. Tegen dan zetten we onze kerstboom op. Wij kunnen dus niet anders dan ons neerleggen bij de uitspraak. De opbouw van het reuzenrad is daarom ook meteen stilgelegd. We hadden gisteren nog overleg met de klager, maar konden niet tot een werkbaar compromis komen om het reuzenrad in Westende-Bad te houden”, aldus Jean-Marie Dedecker.

Verhuis naar Arthur De Greefplein

Na spoedoverleg met de uitbater en het onderzoeken van verschillende opties, besliste Middelkerke om het reuzenrad op te bouwen aan het Arthur De Greefplein in Middelkerke. “Op zich is dat een goede oplossing, al had ik de vele vakantiegangers het prachtige zicht over de nieuwe zeedijk in Westende-Bad wel gegund, zeker omdat we er komend weekend de officiële opening organiseren.”

Die verhuizing heeft naast praktische ook andere gevolgen. “Zo’n reuzenrad is geen bouwdoosje natuurlijk, dat is een serieus werk. Dwangsommen zijn eigenlijk niet nodig, want het ‘voor den drol’ opbouwen en weer afbreken kost een fortuin. Onze administratie moet ook al het voorbereidingswerk in de prullenmand gooien en bijna van nul af aan beginnen. Gelukkig zijn we flexibel”, zegt Dedecker. “Westende zou dé blikvanger van de zomer worden. Stel je eens voor: het zicht op het strand, de duinen en de zee vanop het reuzenrad. We hadden de impact volgens mij goed ingeschat. Vorig jaar kreeg het reuzenrad op dezelfde locatie 44.000 bezoekers en waren er geen klachten. Nu kan één klager het zomerplezier van tienduizenden fnuiken. Ik stel alleen maar vast.”

Zuur

“Maar het blijft vooral zuur. We werken met zijn allen om het imago en de aantrekkingskracht van onze gemeente te versterken. En daar heeft iedereen op langere termijn baat bij: inwoners, vakantiegangers, tweedeverblijvers en al onze economische partners. Ik zei het al eerder: de zomer is ons levenselixir. Evenementen, attracties en veel volk horen daar historisch gewoon bij. Blijkbaar is niet iedereen daarvan overtuigd. Ik wil alvast onze partners en onze diensten bedanken. Zij werken constructief mee en garanderen daarmee een prachtige uitstraling van onze gemeente vanuit Middelkerke”, aldus burgemeester Dedecker.

De opbouw van reuzenrad aan het Arthur De Greefplein vindt plaats vanaf vrijdag 23 juni.