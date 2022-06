Reuzenrad op de Grote Markt in Ieper

Op de Grote Markt in Ieper staat sinds donderdag het reuzenrad. Vanaf zaterdag kunnen mensen een ritje doen op het 50 meter hoge tuig.

Pas woensdag arriveerde het rad op vrachtwagens op de Grote Markt in Ieper en een dag later stond het al opgesteld. Vanaf zaterdag 18 juni kan het publiek plaatsnemen in de 36 gondels.

Het Sky Vision rad is het grootste verplaatsbare rad van Nederland en is 50 meter hoog. Je kan dan ook genieten van een uniek zicht op de Lakenhallen en de wijde omgeving.

Het rad is open van maandag tot en met donderdag van 10 uur tot 22 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag is van 10 uur tot middernacht.