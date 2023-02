Reuzen Pier en Wanne uit Knokke-Heist kleuren paars voor Internationale Epilepsiedag

Knokke-Heist steekt de Epilepsie Liga een hart onder de riem en besloot om vandaag, maandag 13 februari de pronkstukken van HEY Knokke-Heist, namelijk reuzen Pier en Wanne, in de Pannenstraat paars te verlichten in het kader van Internationale Epilepsiedag.

Epilepsie is wereldwijd de meest voorkomende chronische hersenaandoening. Het beïnvloedt bijna elk aspect van je leven, zowel fysiek als mentaal. In België alleen heeft 1 op 100 mensen epilepsie.

Passeer dus zeker aan het net vernieuwde museum in het centrum van deelgemeente Heist om een kijkje te nemen.

Heb je vragen over epilepsie? Neem dan contact op met de Epilepsie Liga via info@epilepsie.be of bel naar het nummer 09 332 57 95.