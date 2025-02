Reuzen Pier en Wanne pronken tijdens carnaval in Heist met nieuwe kledij: “We gebruikten 62 meter stof”

De Heistse reuzen Pier en Wanne schitteren weer als vanouds. Vlak voor carnaval kregen de reuzen hun nieuwe op maat gemaakte kledij aangemeten. “We gebruikten in totaal 62 meter stof”, zeggen vrijwillige naaisters Brigitte Verbrugghe en Martine Callewaert. “Het mocht net dat tikkeltje moderner dan voorheen.” Wij gingen een kijkje nemen.

Zeggen dat de reuzen ‘bekend’ zijn in de kustgemeente is een understatement. Reus Pier zag in 1938 het levenslicht tijdens de eerste Vissersfeesten in Heist. Dit was meteen de aanleiding voor de oprichting van de volksdansgroep De Heistsche Klakkertjes. Pier kreeg dan ook dezelfde kledij als de mannelijke leden van de folkloregroep: een baardige kop met daarop een gele zuidwester en een rode visserskiel (een schabbe) en blauwe rok (omdat een broek te moeilijk was om te maken voor de reus). Korte tijd nadien kreeg Pier het gezelschap van zijn vissersvrouw Wanne, eveneens uitgedost in typische traditionele Heistse visserskleren. De namen zijn nogal evident want Johanna (in de volksmond Wanne) en Petrus of Pieter (in de volksmond Pier) waren zeer gebruikelijke namen in die tijd. De reuzen waren aanwezig op allerhande feesten en plechtigheden. Door de invoering van de folkloremarkt, kwamen ze in de zomer elke donderdag naar buiten om de wacht te houden naast het Hooghuysorgel op De Bolle.

All weatherversies

Om maar te zeggen: de reuzen hebben wel degelijk een grote symboliek in Knokke-Heist. In 2015 vatte het gemeentebestuur het plan op om de reuzen te restaureren en de hoofden te vervangen. De originele structuren van 4,75 meter hoog werden in 2017 getooid met nieuwe kledij.

De originele reuzen staan veilig achter de vitrine in het HEY Museum, maar in 2017 werden twee identieke all weatherversies ontworpen. Die zijn een stukje kleiner (3,7 meter) en werden zodanig opgebouwd dat ze makkelijk ingezet kunnen worden tijdens evenementen. Zij kregen nu dus een nieuw pak aangemeten. “De vorige kledij was volledig afgeschoten door de zon”, zegt Martine Callewaert, één van de naaisters. “Maar liefst 62 lopende meter stof werd zo op ambachtelijke wijze verwerkt tot een piekfijne retro klederdracht. Het mocht allemaal net dat tikkeltje moderner dan voorheen, weliswaar met respect voor het vissersverleden. We reden speciaal naar Nederland om de stof te kopen.”

Dankbaar

Op zondagnamiddag 2 maart zullen de mobiele buitenexemplaren van Pier en Wanne in hun gloednieuwe outfit meedefileren in de carnavalstoet in Heist. De grotere indoor-modellen van het reuzenkoppel die opgesteld staan in de vitrine van het HEY Museum krijgen dit najaar eveneens nog een nieuw visserstenue. “We zijn enorm trots op het resultaat en zijn de vrijwilligers dankbaar voor het mooie werk”, zegt schepen van Cultuur Yves Merlevede (Inzicht). (MM)