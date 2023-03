Reus Jempi is coronakilo’s kwijt

Reus Jempi is klaar om opnieuw op stap te gaan. Zondag is er het eerste optreden van de nieuwe versie van de reus op de GP Jean-Pierre Monseré.

De Roeselaarse reuzenstadsgilde Reusselaere onder leiding van John Huvaere en zijn hele team verblijdde in 2021 na meer dan 20 jaar de grote reuzenfamilie met een nieuwe reus. De keuze viel op Jempi. “Hoe mooi was het om in 2021, 50 jaar na zijn tragisch overlijden, wereldkampioen Jean-Pierre Monseré te laten herrijzen als reus”, bedenkt John Huvaere. “Met het wereldkampioenschap wielrennen in september 2021 in Vlaanderen was Jempi niet alleen een historische, maar ook een razend actuele reus.”

“Reusselaere nam KOERS en enkele andere ‘meesterknechten’ zoals het VTI, SASK, Couture l’Eventail en Filip Cardoen onder de arm voor de bouw ervan en op zondag 12 september 2021, tijdens Open Monumenten Dag, werd Jempi gedoopt”, gaat John Huvaere verder. “Het werd een volksfeest en met een reuzenstoet werd hij aan de Roeselaarse bevolking voorgesteld. Dit eerste evenement in de stad na enkele zware coronajaren, werd heel druk bijgewoond.”

Te fors

“Maar de reacties op de omvang van de nieuwe reus waren verdeeld, hij bleek iets te fors uitgevallen. Daarom besloot de ploeg van Reusselaere in samenwerking met het Roeselaars stadsbestuur na te denken over wat we met reus Jempi konden doen.”

“Vandaag zijn we heel tevreden. Een vernieuwde Jempi is herrezen en maakt zijn heroptreden. Sedert zijn geboortefeest in september 2021 stond de reus op stal. Maar nu, na een intensieve training en zonder coronakilo’s, gaat hij Roeselare en de wijde omgeving opnieuw verkennen. Samen met kopman Reusselaere en alle teamleden die Jempi verzorgen, wordt zijn tweede carrière gelanceerd.”