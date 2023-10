Reünie voor de 80-jarigen van Baliebrugge

Onlangs vond de reünie van de 80-jarigen van de Baliebrugge voor de 15de keer plaats in brasserie Den Tijl.

“Eerst organiseerden we de samenkomst voor het geboortejaar 1943 om de vijf jaar, maar de laatste jaren spreken we toch jaarlijks af”, weet Simone Goethals te vertellen. De 80-jarigen die aanwezig waren, zijn: Simone Goethals, Simonne Vanacker, Odeil Van Colen, Eric Verhoye, Marcel Van Moen, Marcella Van Moen, Daniel Bruneel, Robert De Bruyne, Paule David, Aurelia Van Wanzeel, Martin Slabbijnck, Danielle Quackelbeen en Ceciel Vereenooghe. Omdat het de 15de editie was, zegende gelegenheidsbisschop Robert De Bruyne de aanwezigen.

(GST/foto GST)